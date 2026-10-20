Juez vincula a proceso a 11 implicados en muerte de fotoperiodistas en AXE Ceremonia

Un Juez de control vinculó a proceso a ocho personas físicas y a tres empresas por la muerte de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández durante el festival AXE Ceremonia 2025, en la Ciudad de México.

La audiencia concluyó a las 02:00 horas de este 20 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sustentó la imputación en la posible violación al programa de protección civil del evento musical, que no contemplaba la instalación de la estructura decorativa colocada sobre una grúa y utilizada como punto de encuentro.

Esa estructura se desplomó por los fuertes vientos registrados durante el festival.

Entre los imputados se encuentra María del Pilar “N”, encargada de la protección civil del evento, quien fue vinculada a proceso el 15 de octubre. Su caso constituyó la primera resolución de este tipo derivada del desplome.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, mientras los dos fotoperiodistas realizaban la cobertura de la primera jornada del festival.

Giles Rivera tenía 28 años y Rojas Hernández, 26. Ambos colaboraban para un medio especializado en música.

Edwin Alan Piñón González, representante legal de la familia de Rojas Hernández, declaró que la jornada resultó “muy importante para la familia” y detalló que el juez escuchó los argumentos de las defensas, de la asesoría jurídica y del Ministerio Público antes de resolver.

Según el abogado, en total se dictaron 11 autos de vinculación a proceso.

La familia de Giles Rivera alcanzó un acuerdo reparatorio en el proceso.

La familia de Rojas Hernández rechazó esa vía y mantuvo la exigencia de que el caso continuara ante los tribunales.