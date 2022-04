Juez vincula a proceso a ‘El Bronco’, por abuso de autoridad en caso de sistema de transporte Ecovía

Un juez de control vinculó a proceso al ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad, debido a que no indemnizó y utilizó los activos del empresario Abelardo Martínez García en la requisa del sistema de transporte Ecovía.

Durante la audiencia virtual y privada, que comenzó alrededor de las 10:00 horas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) decidió retirar la imputación contra tres ex funcionarios estatales durante el Gobierno de “El Bronco”.

Ente ellos Jorge Alfredo Longoria Treviño, ex director de la Agencia Estatal de Transporte; Manuel Benjamín González Fernández, ex director de Metrorrey, y, Roberto Russildi Montellano, ex titular de la Secretaría de Economía de Nuevo León.

En octubre del 2016, durante su primer informe de Gobierno, el entonces gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, ordenó la requisa de Ecovía, por irregularidades detectadas y para mejorar el servicio.

Con dicha medida, la Administración estatal -en ese entonces a cargo de “El Bronco”- tomó el control de los activos en poder de la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, que ostentaba la concesión del sistema vial.