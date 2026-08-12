Juez vincula a proceso a ‘El Tío’, operador de ‘Los Chapitos’

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa vinculó a proceso el 12 de agosto de 2026 a Ricardo Osuna Tirado, alias “El Tío”, señalado como presunto operador financiero de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa (CDS), junto con cinco presuntos lugartenientes.

El juzgador procesó a “El Tío” por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de marihuana; lavado de dinero; y posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Alejandro Coronel Reyes, Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez, José Manuel Félix Covarrubias, José Emmanuel Sosa Carrasco y Jano Alonso López Ruiz fueron procesados por los mismos ilícitos en materia de armas y por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de metanfetamina y fentanilo.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los argumentos vinculatorios y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que los seis imputados cumplirán en el Centro Federal de Readaptación Social 8 de Guasave, Sinaloa. El juez fijó tres meses para la investigación complementaria.

“La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada los llevó ante un juez de control, y expuso los argumentos vinculatorios para obtener además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social 8 de Guasave, Sinaloa, y se determinaron tres meses para la investigación complementaria”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Osuna Tirado y sus presuntos cómplices fueron detenidos el 27 de julio de 2026 durante un operativo de fuerzas federales desplegado en dos inmuebles de Mazatlán, Sinaloa.

Según la FGR, en esos domicilios les aseguraron bolsas de plástico con fentanilo, un arma de fuego tipo fusil, 158 cartuchos de distintos calibres, cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dos culatas de madera, prendas tácticas, tres vehículos y 100 mil dólares en efectivo.

De 49 años de edad, Osuna Tirado está identificado por las autoridades como uno de los operadores financieros de “Los Chapitos”, estructura a la que se integró tras haber estado ligado a las células delictivas conocidas como “Los Ninis” y “Los Chimales”.

Con la prisión preventiva oficiosa dictada, los seis imputados permanecerán internos en el penal federal de Guasave mientras la FEMDO integra la carpeta de investigación complementaria, cuyo plazo vencerá en noviembre de 2026.