Juez vincula a proceso a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso a Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, identificados como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, principal líder de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa. Los señalados enfrentan cargos por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba que permitieron ratificar la medida de prisión preventiva oficiosa contra ambos sujetos. El juzgador encargado del caso estableció un periodo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, tiempo en el que la autoridad ministerial deberá profundizar en las indagatorias respecto a las actividades financieras de los imputados.

La detención de Lindoro Elenes y Lindoro Navidad ocurrió el 22 de diciembre de 2025, en el municipio de Zapopan, mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR. Según el reporte oficial, el padre fue capturado a las 13:25 horas en un fraccionamiento de la colonia Bajío, mientras que el hijo fue localizado a las 15:31 horas en la colonia Vallarta Universidad de la misma demarcación jalisciense.

La Administración Federal identifica a los procesados como operadores financieros de Guzmán Salazar con zona de influencia en el estado de Jalisco. Al momento de sus detenciones, las autoridades aseguraron diversos inmuebles donde se localizaron bolsas con clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, además de armamento diverso. “El Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba contundentes para que el Juez los vinculara a proceso”, precisó la FGR en su comunicación oficial emitida este día.

El proceso legal contra los familiares de Guzmán Salazar continuará bajo la jurisdicción federal para determinar su responsabilidad en el esquema de lavado de dinero y distribución de sustancias sintéticas. Con esta vinculación, Lindoro Elenes y Lindoro Navidad permanecerán recluidos mientras concluye el plazo fijado por el poder judicial para el cierre de la instrucción.