Juez vincula a proceso a tres integrantes de ‘La Mayiza’ en Sinaloa

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa vinculó a proceso a tres presuntos integrantes de la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de mayo de 2026.

El impartidor de justicia procesó a Adrián Muñoz Marrufo, alias “El Señor de la Capilla” o “El 7”; Vicente García Rojo, alias “El Chente”, y Gustavo Pérez Beltrán por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo y marihuana con fines de comercio. “El Chente” y Pérez Beltrán enfrentan además cargos por narcomenudeo y posesión de marihuana con fines de comercio.

El juez de control impuso a los tres imputados la prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 de Guasave, Sinaloa, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la defensa y la fiscalía reunirán los datos de prueba necesarios para un eventual juicio.

Los tres presuntos integrantes de “La Mayiza” fueron detenidos en un cateo realizado por la FGR, la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) a un inmueble ubicado en la carretera federal Culiacán-Tamazula. En el operativo, las autoridades aseguraron 299 tabletas con fentanilo, 6 mil 836 gramos de marihuana, dos armas de fuego tipo fusil, cartuchos y cargadores, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una tableta electrónica y nueve vehículos, entre otros objetos.

Tras su detención, los indiciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que integró la carpeta de investigación por la que ahora se encuentran formalmente procesados y en prisión preventiva. El caso se inscribe en el marco de las acciones institucionales contra la facción denominada “La Mayiza”, que disputa el control territorial del Cártel de Sinaloa frente a la facción rival encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.