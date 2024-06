Édgar Coronel Aispuro fue absuelto de la acusación en su contra de haber contribuido a la fuga de su cuñado, Joaquín “El Chapo” Guzmán, del penal de El Altiplano ocurrido el 11 de julio de 2015.

La resolución de la Jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo, en el Estado de México, definió la sentenció por una diferencia entre sus testimonios.

“El acusado en su declaración preparatoria de 20 de octubre de 2015 no reconoció el contenido de su declaración ministerial de 22 de agosto de 2015; si bien el solo hecho de haya negado su participación en el ilícito atribuido no es un elemento probatorio suficiente de su inocencia [...] la Fiscalía Federal [General de la República] no aportó elementos probatorios suficientes, ni siquiera en grado de indicio, para ubicar al aquí enjuiciado en circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la partición del ilícito en estudio”, indicó Duarte Cedillo, en su sentencia, dentro de la causa penal 23/2018-II, por el delito de evasión de preso.

Sin embargo, Coronel Aispuro permanecería recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 15 de Chiapas, ubicado en Villa Comaltitlán, ya que había otros procesos en su contra por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El 10 de junio del 2021, Emma Coronel Aispuro se declaró culpable, ante el juez federal Rudolph Contreras, de la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y operación de empresas relacionadas con el crimen organizado, según el expediente 1:21-cr-00255-RC, desclasificado un día antes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En su turno, el fiscal Anthony Nardozzi expuso el caso contra Coronel Aispuro, afirmando que la esposa del capo sinaloense estuvo involucrada en el tráfico de drogas a gran escala, debido a su relación con “El Chapo”.

Además de que, según Nardozzi, la mujer participó en la planificación del escape del ex líder del Cártel de Sinaloa, el 11 de julio del 2015, por un túnel, del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

‘El Chapo’ logró fugarse, la noche del 11 de julio de 2015, por un agujero en el piso de una regadera, de su celda en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”. Luego pasó a través de un túnel que se extendía por más de un kilómetro. Ya fuera de la prisión, el ex líder del Cártel de Sinaloa se trasladó a una aeropista del estado de Querétaro, subió a una aeronave que lo trasladó a Durango.

Édgar Coronel Aispuro fue señalado de haber participado en la fuga del capo sinaloense, ya que supuestamente se habría encargado de supervisar la construcción del túnel, por lo que fue detenido junto a Héctor Carrasco Ruiz, en octubre de 2015, en Sinaloa.

En estos hechos también se involucró a Lázaro Araujo Burgos, quien supuestamente se encargó de la planeación de la construcción del túnel, y a su hijo Jesús Araujo Jiménez. El primero fue condenado a siete años de prisión y el segundo sólo a tres meses de cárcel.

Por su parte, luego de fugarse del penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, Guzmán Loera permaneció seis meses como prófugo de la justicia. Sin embargo, el 8 de enero de 2016 fue capturado por tercera ocasión, en Los Mochis, Sinaloa.