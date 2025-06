$!Jueza buscadora: Delia Quiroa seguirá buscando a personas desaparecidas, pero ahora como juzgadora en Sinaloa

“El juicio de amparo que llevan los jueces de distrito es un mecanismo de protección a derechos humanos, así lo dicen los tratados internacionales y también la Ley mexicana, entonces yo he visto que para poder obligar a una autoridad que no quiere hacer su trabajo, se puede hacer mediante el juicio de amparo”, señala Quiroa.

“Si a mí me caen amparos por desaparición forzada, yo sí voy a armar operativos, yo sí me voy a salir a buscar a la gente y si es necesario, meterme a un cuartel o un penal”.

“Eso solo se puede hacer cuando quien se lleva a las personas es una autoridad, no te puedes meter como juez en búsqueda de casos de desaparición por particulares, pero si es una autoridad quien se lleva a la persona, tú sí puedes intervenir de manera inmediata y puedes hasta organizar operativos para ir a meterte al penal, a los centros de detención de la Fiscalía”.

“Los jueces tienen la facultad de buscar a personas, pero no lo hacen”, comparte en entrevista con Animal Político .



Ser electa juzgadora es para la buscadora Delia Quiroa un triunfo semiamargo

Haber resultado electa como juzgadora con 81 mil 012 votos en Sinaloa es un triunfo a medias, considera Delia Quiroa, pues desde que se produjo la Reforma Judicial estuvo inconforme.

“La reforma estuvo mal hecha, hubo muchas cosas negativas que giraron alrededor, como la forma que se llevó a cabo la selección [de la tómbola], los acordeones...”, expone. “No es un triunfo que uno pueda festejar abiertamente”.

Sin embargo, reconoce que una vez nombrada como jueza de distrito trabajará de manera imparcial y dará su mejor esfuerzo para “tratar de que las cosas se hagan bien y que las autoridades que violan derechos humanos de los ciudadanos tengan una sanción”.



Delia Quiroa hará pausa en el Colectivo 10 de Marzo

Una vez que Quiroa reciba su constancia de mayoría por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) que acredite su triunfo como juzgadora de distrito, ella ya no podrá participar activamente con el colectivo que fundó, el Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, por lo que será su madre –la actual presidenta del organismo– quien esté presente en las búsquedas y apoyo a otros familiares buscadores.

El colectivo obtuvo su nombre por la fecha en que desapareció el hermano de Quiroa, Roberto, el 10 de marzo de 2014 en Reynosa, Tamaulipas.

Fue este potencial conflicto de intereses el que la llevó a postularse para jueza en Sinaloa, y no en Tamaulipas –donde radica su colectivo–, para evitar tener que excusarse de casos presentados por el organismo.

“La búsqueda de mi hermano es algo personal, es algo a lo que yo tengo derecho en la medida de que me sea posible y se me dé el tiempo, entonces yo voy a seguir buscando a mi hermano y no vamos a descansar hasta que lo encontremos”.