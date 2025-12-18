Jueza desecha demanda de concurso mercantil de petrolera de Salinas Pliego

La Jueza de Concursos Mercantiles, Ruth Huerta García, notificó el desechamiento de la demanda de concurso mercantil voluntario promovida por Typhoon Offshore SAPI, empresa de servicios petroleros propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

La solicitud judicial, radicada bajo el expediente 18874/2025, había sido presentada el día 12 de diciembre por la compañía, que busca protección legal ante una situación de insolvencia inminente para reestructurar sus pasivos con acreedores.

La resolución de la Jueza federal no incluyó detalles públicos sobre los argumentos jurídicos que motivaron el rechazo del recurso.

Según la normativa vigente, Typhoon Offshore SAPI cuenta con la facultad de apelar dicha decisión o, en su defecto, promover una nueva demanda ante el Poder Judicial de la Federación tras subsanar los errores o defectos señalados en el documento inicial.

La empresa, que comparte domicilio fiscal con las instalaciones de la televisora TV Azteca, ha operado bajo una crisis financiera que se agudizó tras el cese de operaciones reportado el 23 de octubre de 2025.

Información financiera previa indica que la falta de pagos por parte de Petróleos Mexicanos durante un periodo de 16 meses generó una deuda acumulada de 960 millones de dólares en favor de la contratista de Salinas Pliego.

Pese a la crisis operativa, la empresa no ha hecho públicos sus estados financieros actuales, por lo que el monto total de sus pasivos exigibles se mantiene desconocido para los mercados y acreedores.

La situación jurídica de las empresas de Salinas Pliego enfrenta nuevas resoluciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se prevé que la Corte resuelva este 19 de diciembre dos amparos adicionales, tras haber confirmado siete créditos fiscales que suman un total actualizado de 47 mil 407 millones de pesos.

Los asuntos pendientes involucran una multa de 67 millones de pesos impuesta a la filial Nueva Elektra del Milenio por irregularidades en el ejercicio de 2012, y un crédito fiscal de 645.7 millones de pesos contra la firma Total Play por impuestos omitidos en el año 2011.

En el caso de Nueva Elektra del Milenio, el proyecto de resolución elaborado por la Ministra Lenia Batres Guadarrama propone revocar un amparo previo otorgado por un tribunal colegiado, argumentando que el SAT sí cuenta con facultades para auditar directamente a sociedades controladoras bajo el esquema de consolidación fiscal.

Por su parte, la empresa Total Play sostiene litigios respecto a deducciones por conceptos de gastos de fabricación y viajes, los cuales han sido objeto de revisiones y sentencias contradictorias entre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la SCJN.