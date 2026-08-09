Jueza dicta prisión preventiva a apoderada legal de empresa de Ruffo, por huachicol fiscal

Un juez de control impuso prisión preventiva a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada por la Fiscalía General de la República por su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos por vía ferroviaria.

La medida cautelar se determinó este 9 de agosto, luego de que la defensa de la imputada solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Según un comunicado de la FGR, Hernández Hinojosa fue imputada por los delitos de contrabando y delincuencia organizada. La mujer quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México, tras su detención el 8 de agosto por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal, en la Ciudad de México.

Según la investigación ministerial, la red utilizaba ferrotanques para transportar hidrocarburos y presentaba ante las autoridades aduaneras declaraciones con volúmenes menores a los realmente trasladados, o bien, registraba los cargamentos como otros productos para evadir el pago de impuestos.

En el caso específico de Hernández Hinojosa, los datos de prueba recabados por la Fiscalía apuntan a que habría intervenido en operaciones de comercio exterior, así como en actos jurídicos y comerciales relacionados con la distribución de petrolíferos.

La indagatoria también establece que realizó gestiones ante autoridades aduaneras por mercancías cuyo ingreso presentaba inconsistencias documentales y que aparece como firmante autorizada en cuentas bancarias de Ingemar, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la compañía.

Con esta aprehensión suman nueve las personas detenidas por el caso, ocho de las cuales ya fueron vinculadas a proceso. Entre ellas se encuentran Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California y socio de Ingemar, así como Ricardo Thompson Navarro, fundador y socio de la empresa.

También han sido detenidos Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo, quienes fueron vinculados a proceso el pasado 23 de julio por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos.

La FGR ha descrito el entramado como la mayor red de contrabando de hidrocarburos operada por vía férrea detectada en el País, con una imputación formal por 166 millones 466 mil 735.26 pesos y un daño a la hacienda pública que la institución busca acreditar por encima de los 4 mil millones de pesos. La indagatoria se detonó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados con petrolíferos en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025.

La institución ministerial señaló que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal, y precisó que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.