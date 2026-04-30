Jueza dicta prisión preventiva a ‘El Jardinero’ y lo envía al Altiplano

Una Jueza federal dictó prisión preventiva a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, identificado como uno de los altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación e instruyó su traslado inmediato al Penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Alejandra Ramírez de la Vega, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, celebró la audiencia inicial de Flores Silva en carácter privado y mediante videoconferencia, desde la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicada en la Ciudad de México.

La diligencia inició a las 17:38 horas y concluyó a las 19:44, según fuentes judiciales.

En el transcurso de esa sesión, la Fiscalía General de la República imputó al presunto narcotraficante los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Por solicitud de la defensa, Ramírez de la Vega duplicó el plazo para resolver la situación jurídica del imputado y fijó para el 4 de mayo la audiencia en la que determinará si lo vincula o no a proceso.

Al concluir la sesión, la juzgadora ordenó a la FEMDO ejecutar la medida cautelar e internar a Flores Silva en el Penal del Altiplano.

La detención de Flores Silva se produjo el 27 de abril en la comunidad El Mirador, en el municipio de La Yesca, Nayarit, en un operativo ejecutado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR.

La captura fue anunciada por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’”, informó a través de sus redes sociales.

El operativo fue resultado de 19 meses de seguimiento ininterrumpido encabezado por la Semar, con respaldo de intercambio de información de inteligencia de agencias de Estados Unidos.

Raymundo Morales Ángeles, Secretario de Marina, precisó que las labores de inteligencia se iniciaron en octubre de 2024 e incluyeron el mapeo de 45 ubicaciones vinculadas al objetivo para comprender sus patrones de desplazamiento, contactos e interacciones.

El dispositivo de seguridad de Flores Silva al momento de la captura estaba integrado por cerca de 30 vehículos y más de 60 personas armadas; para neutralizarlo, el Gobierno federal desplegó cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de acción directa y 400 elementos navales de apoyo.

Al verse rodeado, Flores Silva intentó escapar y se ocultó en un conducto de desagüe bajo la carretera, donde fue encapsulado por fuerzas especiales que descendieron desde helicópteros.

La Semar informó en un comunicado que la operación se realizó sin que se efectuara un solo disparo y sin personas fallecidas o lesionadas.

Según las autoridades federales, Flores Silva era el jefe de seguridad de Oseguera Cervantes, muerto el 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, Jalisco, durante un operativo del Ejército Mexicano.

García Harfuch reveló que desde el norte de Jalisco, Flores Silva coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia del CJNG, con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Michoacán.