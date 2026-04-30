Jueza federal bloquea extradición inmediata de ‘El Jardinero’ a EU

Una suspensión de oficio fue concedida este 30 de abril por Azucena Lazalde Íñiguez, Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, para impedir que Audias Flores Silva, “El Jardinero”, presunto jefe regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación, sea entregado a Estados Unidos en tanto no se resuelva el juicio de amparo que el detenido interpuso contra su extradición.

La resolución judicial establece que “se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran” hasta que el amparo sea resuelto mediante sentencia ejecutoria, según el acuerdo publicado en las listas del juzgado.

Lazalde Íñiguez también determinó que la libertad personal de Flores Silva quedará bajo su disposición y que el proceso de extradición estará sujeto a la jurisdicción de un juez de control.

Según el Gobierno federal, sobre Flores Silva pesa una orden de detención provisional con fines de extradición a EU por asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación de arma de fuego. No obstante, no se ha celebrado ninguna audiencia relacionada con el juicio de extradición.

La juzgadora comisionó a un actuario para que visite a “El Jardinero” en el Penal del Altiplano y le solicite ratificar con su firma el amparo promovido a su nombre. De no hacerlo, Lazalde Íñiguez tendrá por no presentada la demanda y la suspensión quedará sin efecto.

Además, advirtió a las autoridades federales que, en caso de violar la suspensión, podrían hacerse acreedoras de una acusación penal que sanciona con tres a nueve años de prisión el desacato a una orden judicial.

Flores Silva fue detenido el 27 de abril pasado en el rancho El Mirador, en el municipio de La Yesca, Nayarit, en un operativo de la Marina.

Según las autoridades federales, se desempeñaba como jefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, y por ello era señalado como uno de sus probables sucesores al frente del CJNG.

La Fiscalía General de la República imputó a Flores Silva el 29 de abril por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, en una audiencia en la que un juez de control le dictó prisión preventiva en el Altiplano.

En el mismo operativo del 27 de abril, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, a César Alejandro “N”, conocido como “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Flores Silva. Al momento de su detención le fueron asegurados un fusil abastecido con 60 cartuchos, metanfetamina y dinero en efectivo.

César Alejandro quedó en prisión preventiva luego de que la FGR lo imputó por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez difirió la resolución sobre la vinculación a proceso y ordenó su ingreso al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande.

Según Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, “El Güero Conta” es señalado por lavar recursos de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas y ranchos, e invertir en productoras de tequila.

La suspensión judicial se produce en el contexto de una práctica del Gobierno Federal que, desde 2025, ha consistido en expulsar a decenas de presuntos narcotraficantes mexicanos a EU sin un fallo definitivo de extradición y sin un fundamento específico en la legislación nacional.