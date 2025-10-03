Jueza niega suspensión definitiva a contralmirante, sobrino de ex Secretario de Marina

La Jueza en la Ciudad de México Emma Cristina Carlos Ávalos negó y declaró sin materia, el 2 de octubre, la suspensión definitiva solicitada por el prófugo contralmirante Fernando Farías Laguna -sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de Marina, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, quien, supuestamente, junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -ya detenido-, lideraban una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles o “huachicol fiscal”, en al menos 31 buques, en las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.

El argumento de la juzgadora fue que Claudia Cecilia Dueñas Cruz, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, le había concedido una suspensión definitiva al contralmirante, contra la orden de aprehensión, y que una medida precautoria de esa naturaleza no podía ser otorgada dos veces por jueces diversos.

Lo anterior, según Carlos Ávalos, porque la Ley de Amparo preveía que los jueces debían declarar sin materia la suspensión, en los casos en que previamente fue resuelta en otra demanda y por otro juzgado al mismo quejoso.

“En ese contexto, se arriba a la determinación que en el presente incidente, existe pronunciamiento previo respecto a la suspensión definitiva en relación con el acto aquí reclamado por el quejoso Fernando Farías Laguna consistente en la orden de aprehensión de 19 de agosto de 2025”, indicó la juzgadora.

“Por lo que en términos del dispositivo 145 de la Ley de Amparo, procede declarar sin materia la suspensión solicitada por el quejoso respecto del acto atribuido a la autoridad judicial citada”, agregó Carlos Ávalos en su fallo, dictado un día después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijera que debía ser revisada la suspensión provisional que en un principio la titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México concedió al contralmirante.

“Bueno, pues tiene que revisarse la decisión de una jueza, creo, ¿no? Tiene que revisarse”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina en la cual también informó que, tras el aseguramiento de un barco en Tampico, en marzo de 2025, su Gobierno reforzó la seguridad portuaria.

El sobrino político del ex Secretario de Marina se encontraba prófugo de la justicia por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, un ilícito que tiene prevista la prisión preventiva de oficio, es decir, sin posibilidad de llevar el proceso en libertad.

Sin embargo, la titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, emitió un acuerdo para aclarar que la suspensión provisional que concedió al contralmirante prohibía que le ejecutaran la prisión preventiva oficiosa, en caso de ser procesado.