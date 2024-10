La Jueza Nancy Juárez Salas ordenó este jueves a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, eliminar en un plazo no mayor a 24 horas la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial de la Federación, realizada el pasado 15 de septiembre por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según detalló el diario Reforma, la titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió en un incidente, dentro del amparo 823/2024, que el Gobierno federal incumplió una suspensión provisional que le ordenó abstenerse de publicar el decreto en el DOF, tres días antes de su difusión.

“Dentro de dicho lapso [24 horas], deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminar la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre del 2024, del Decreto de Reforma Constitucional”, ordenó Juárez Salas, quien indicó que de incumplir con el requerimiento se daría vista al Ministerio Público de la Federación.

Ello con base en lo establecido en la fracción III del artículo 262, de la Ley de Amparo, el cual indica que un funcionario público que no obedezca una suspensión dictada en juicio de amparo puede ser penado con hasta nueve años de prisión, una multa 50 a 500 días, su inhabilitación o inclusive su destitución. Sin embargo, sería la Fiscalía General de la República la que determinaría si se ejerce acción penal contra el presunto responsable.

La misma juzgadora federal había otorgado una suspensión definitiva, el 20 de septiembre, para que se borrara del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto de la reforma judicial, aunque dicha suspensión definitiva tampoco fue acatada por el entonces Presidente López Obrador.



INE suspende proceso de elección de jueces

Por otra parte, este 17 de octubre, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, señaló que respetarían las resoluciones judiciales ante las notificaciones de amparo emitidas por diversos jueces, contra la organización de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

Sin embargo, explicó que formalmente no estaba suspendido el proceso electoral, pero en el INE sí se encontraban en espera de la resolución por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El INE ha venido siendo muy prudente y no va a cambiar su actitud, creo que tenemos dos situaciones, una que nos mandata la propia Constitución. Nosotros tenemos que ser congruentes con el mandato constitucional y la otra es las notificaciones de amparo emitidas por jueces. A ambos se les debe respeto”, indicó Taddei Zavala, en una conferencia de prensa.

“Si esto se suspende de manera definitiva habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes”, señaló la consejera presidenta del INE, quien también explicó que dicho instituto encontró la vía correcta, que, según ella, era el juicio electoral para presentarlo, y la máxima autoridad en materia electoral para resolverlo sería la Sala Superior del TEPJF.

Taddei Zavala detalló que, hasta el momento, llevaban 140 suspensiones emitidas por jueces, en las que les ordenaban suspender el proceso, mismos que se habían atendido y dado la respuesta correspondiente.

“Hemos sido respetuosos de las atribuciones de los jueces, ellos pueden emitir estos amparos, sin embargo, somos conocedores de que en materia electoral no proceden los amparos en materia electoral, no por eso no vamos a ser respetuosos de la competencia de los jueces”, agregó.

La noche del 16 de octubre, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial dijo que definiría, con una consulta que llevaría el día 18, la postura que asumiría “como cuerpo judicial”, ante las acciones del Consejo de la Judicatura Federal, para analizar si se levantaban o no el paro de labores.

En un comunicado, la JUFED reclamó la falta de respeto a la protesta de los trabajadores del PJF y que no se hubieran acatado las suspensiones de jueces contra la reforma al Poder Judicial de Federación, ya que, según aseguraron, “ponen en riesgo al Estado de Derecho”.