Jueza ordena audiencia privada para ‘El Jardinero’, presunto operador del CJNG

Una Jueza federal determinó que la audiencia inicial de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación, se celebre de forma privada y mediante videoconferencia, sin acceso al público ni a los medios de comunicación.

El proceso será conducido por una Jueza adscrita a los juzgados federales del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. La Fiscalía General de la República anunció que formularía imputación el 29 de abril por la posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Flores Silva fue detenido el pasado 28 de abril en Nayarit, donde intentaba ocultarse al interior de una tubería, tras aproximadamente 19 meses de trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina y autoridades de Estados Unidos. Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México.

Autoridades federales consideran a “El Jardinero” uno de los hombres de mayor confianza del fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, con influencia en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y señalado por su participación en la producción y tráfico de drogas sintéticas.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, precisó que Flores Silva coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por la zona norte de Jalisco, así como en rutas que conectan con Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, ambas localidades en Nayarit.