Jueza ordena restaurar las Escuelas de Tiempo Completo

MÉXICO._ Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó, el 12 de septiembre del 2022, a todas las autoridades vinculadas, a restaurar el servicio educativo conocido como Escuelas de Tiempo Completo (ETC), tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN).

En su resolución, resultado de una demanda de amparo presentada por la organización no gubernamental Mexicanos Primero y el despacho Aguilar Barroso Abogados, la juzgadora reconoce que LEEN persigue algunos de los objetivos de las ETC, pero no se ha logrado satisfacer en su conjunto, de la misma forma que lo hacían en el programa Escuelas de Tiempo Completo.

En la demanda se reclama, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niños y adolescentes (NNA), al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria, y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica.

Ante ello, la jueza ordena al Poder Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas ETC y LEEN, incluyendo las secretarías de Educación Pública (SEP), así como las de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a “adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquélla (ETC), incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”.

Medina Alcántara señaló, también, que las autoridades violaron el principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y a la alimentación de los niños y adolescentes, además del interés superior de la niñez, ya que las ETC otorgaban beneficios que garantizaban el ejercicio de estos, mismos que ya no son posibles de obtener a través del programa LEEN.

Además, la jueza reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las ETC para tener un lugar seguro para sus hijos, mermando “la posibilidad de que (...) desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía”.

Medina Alcántara enfatizó que si la restauración de las ETC como programa no fuera posible, las autoridades están obligadas a modificar el programa LEEN 2022, de tal manera, que “se contemplen los mismos derechos y beneficios prestacionales de servicio público educativo contenido en aquel sistema de la Escuela de Tiempo Completo, y no sólo dé apoyo económico (prestacional). Situación que no impide, incluso, la subsistencia de ambos servicios, tanto de la ETC, como de La Escuela es Nuestra”.

“Asumimos esta lucha por los derechos a la educación y a la alimentación de las NNA como un compromiso indeclinable. La lucha jurídica que seguimos avanzando no es un capricho ni un sinsentido que sólo pretenda confrontar a las autoridades, sino apoyarlas, como intentamos en reuniones específicas con las y los funcionarios de la SEP, entregando a la secretaria en forma oficial un diseño alternativo, y apelando en reuniones públicas con los legisladores de la mesa de trabajo que se estableció para tal efecto”, señaló Mexicanos Primero.

“Muchos otros activistas han hecho contribuciones de enorme valor en esta misma lucha, con conferencias, quejas ante la CNDH y litigios paralelos. Se trata de un esfuerzo social cuya guía única es la defensa de los derechos de NNA que siguen siendo violentados. No podemos permitir que la simulación, disfrazada de buenas intenciones, termine por extinguir, en los hechos, un servicio que se ha vuelto crítico para hacer justicia a las comunidades escolares, y apuntalar a las y los estudiantes que más lo necesitan”, agregó la ONG.

“Seguimos exhortando a la SEP para que no se comporte como enemiga de lo que dice apreciar, y que la SHCP responda en forma veloz y efectiva a un cumplimiento honesto; puede y debe hacer un reajuste del modo de gastar el dinero. Alimento, y no cemento, es lo que ahora se necesita; tiempo adicional para recuperar el equilibrio socioemocional y para remontar la pérdida de aprendizajes es la mejor política pública siempre, pero especialmente en esta coyuntura. Esperemos que se conduzcan con dignidad y responsabilidad, sin poner su imagen política por encima del interés superior de la niñez que consagra la Constitución”, expresó Mexicanos Primero, en un comunicado.