La jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), dijo que todas las autoridades, incluida la Presidenta Claudia Sheinbaum, están obligados a atender los llamados del Poder Judicial y, en caso de no hacerlo, deben responder ante el Ministerio Público de la Federación, donde podrían enfrentar multas, cárcel y la inhabilitación del servicio público.

En entrevista con Manuel Feregrino en Radio Fórmula, la jueza dijo que hasta el momento no ha recibido una notificación por parte de algún Juzgado de la Ciudad de México sobre el cumplimiento de este mandamiento y el Ejecutivo tampoco ha interpuesto algún recurso para frenar la orden de eliminar la reforma del DOF o alguna otra suspensión.

Por ello, dijo, aún no le es posible determinar cuándo corre el término legal para considerar el desacatamiento y dar vista al Ministerio Público.

De acuerdo con la jueza, de no cumplir “se rompe el Estado de Derecho y se traduce en una anarquía donde cada quien va a hacer lo que quiera y no se van a respetar las leyes. Esa es una preocupación grave ya que de haberlo manifestado así abiertamente manda ese mensaje al mundo entero”.

Sheinbaum: no estamos en desacato

La mañana de este 21 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que formalmente aún no se les ha notificado la orden de eliminar la reforma del DOF, por lo que rechazó estar en desacato.

“Nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿O qué? ¿A poco no es claro el artículo 61, es clarísimo. Entonces es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir que la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación”, dijo.

Detalló que ese artículo establece en su fracción primera que “el amparo es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“En el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al H. Congreso de la Unión una pregunta: ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación para ver qué nos contesta el Legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular”, señaló.

La presidenta consideró que jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros quieren seguir manteniendo sus privilegios, por eso la resistencia.

Sheinbaum dice que no acatará orden de eliminar reforma judicial del DOF

La semana pasada, la mandataria dijo que no acatará la orden de la titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el estado de Veracruz de eliminar la reforma judicial del DOF y la acusó de actuar por encima de su función y por encima del pueblo.

Sheinbaum insistió en que ninguna de las suspensiones concedidas por jueces ni la revisión que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detendrán la reforma al Poder Judicial propuesta por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de Sheinbaum también anunció que denunciará a la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal y pedirá revisar la actuación de los jueces que otorgan suspensiones contra la reforma judicial.

El Poder Judicial es quien defiende al pueblo: Jueza

Al respecto, la jueza Juárez Salas sostuvo que contrario a lo que argumenta la mandataria, tiene todas las facultades para frenar esta iniciativa bajo la Ley de Amparo.

“El argumento que maneja es totalmente falso en cuanto a que no tengo atribuciones y dice que una jueza un juez no puede estar por encima del pueblo y pues no es que esté o no por encima del pueblo, aquí en México hay tres Poderes federales cada uno con distintas facultades”.

“El Poder Judicial es quien defiende al pueblo de los actos arbitrarios de otra autoridad. Uno de los mecanismos de control constitucional es el juicio de amparo y dentro de este hay una figura que se llama suspensión, por lo tanto, tenemos todos los jueces facultad para paralizar los actos o bien para dar efectos restitutorios”, sostuvo.

En la entrevista, la jueza también declaró que está tranquila luego que fuera denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Me siento tranquila porque mi actuación, como desde hace 14 años, se encuentra ajustado al marco legal”.

Sobre la denuncia sostuvo: “es un riesgo que corremos todos los juzgadores por ser independientes al tomar nuestras decisiones, lo sabemos y lo asumimos, me siento tranquila (...) porque me actuación se encuentra ajustada al marco legal”.