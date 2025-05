Jueza suspende cualquier orden de aprehensión a ex senador de Morena por Baja California

Marisela Reyes Calderón, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Baja California, con sede en Ensenada, suspendió temporalmente cualquier posible orden de aprehensión que exista en contra del empresario Gerardo Novelo Osuna, ex senador del grupo parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura y hermano de Marco Antonio Novelo Osuna, ex presidente municipal de Ensenada, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El ex legislador fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el aseguramiento realizado, el 28 de marzo de 2025, por elementos del Ejército y de la Marina (SEMAR), de 8 millones de litros de hidrocarburo, contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas, realizado en un predio de su propiedad, ubicado en Ensenada, que afirmó que arrendaba.

Reyes Calderón concedió a Novelo Osuna una suspensión provisional contra su eventual captura y le fijó el pago de una garantía de 6 mil pesos, para mantener vigente dicha protección judicial. Ello luego de que el ex senador presentó una demanda de amparo, luego de que decidiera no acudir a declarar el 28 de abril de 2025, ante la FGR, por un citatorio que le giraron tras el aseguramiento de 8 millones de litros de supuesto “huachicol”.

“Se concede la suspensión provisional, para los efectos, términos y condiciones que enseguida se establecen. A) Si la orden de privación de libertad que reclama el quejoso no se ha ejecutado, y esta deriva de algún delito que no implique prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se le prive de la libertad”, señaló la juzgadora federal, en un acuerdo.

“B) Si se trata de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que este señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación”, agregó Reyes Calderón, quien fijó para el 6 de junio de 2025, la audiencia en la que resolvería si concedería o negaría la suspensión definitiva.

El 22 de abril de 2025, Novelo Osuna recibió un citatorio firmado por el fiscal Isidro Félix Sánchez Mercado, para que compareciera a las 12:00 horas del 28 de abril de 2025, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR.

El requerimiento se le hizo dentro de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025, a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, de la FEMDO.

Dos días después de recibir el citatorio, Novelo Osuna le informó a la Fiscalía General de la República, que no podría comparecer por sus actividades laborales y la proximidad de la cita, porque él residía en Ensenada. Por ello, solicitó que su comparecencia se llevara a cabo en las oficinas de la Subdelegación de la FGR en ese municipio.

Sin embargo, según la demanda presentada por el ex senador, el 25 de abril de 2025, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, acudieron al domicilio particular del ex senador, en Ensenada, sin mencionar el motivo, ni mostrar documentos.

Novelo Osuna decidió presentar un amparo contra cualquier orden comparecencia o aprehensión que hubiera sido librada en su contra, así como contra cualquier orden de presentación y detención, “toda vez que, no he cometido ningún delito que amerite las órdenes antes descritas, ni algún otro ilícito que amerite sea presentado o detenido por las autoridades ordenadoras o diversas”, según señaló.

El 28 de marzo de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que elementos del Ejército y de la SEMAR aseguraron 8 millones de litros de hidrocarburo, contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas en Ensenada, Baja California.

“En acciones para combatir el robo de combustible, el día de ayer en Ensenada, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, aseguraron aproximadamente 8 millones de litros de hidrocarburo, contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas”, comentó el titular de la SSPC, en X.

“En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y derivado de labores de inteligencia e investigación, en el estado de Baja California, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Seguridad Física de Pemex y Protección Civil, ejecutaron una orden de cateo donde aseguraron cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo”, dijo el Gabinete de Seguridad, en un comunicado conjunto.

“Luego de recibir denuncias ciudadanas sobre un predio que era utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de combustible, ubicado en la autopista Rosarito-Ensenada, en el kilómetro 100, en la colonia El Sauzal, en el municipio de Ensenada, los agentes de seguridad se trasladaron al sitio para corroborar la situación. Los efectivos implementaron diferentes técnicas de investigación, con lo que recabaron datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble”, enfatizó el Gobierno de México.

“Con la información obtenida se realizó un despliegue coordinado y en el lugar se hallaron 100 cajas tipo contenedor con hidrocarburo de 72,800 litros de capacidad cada una, 46 remolques tipo cisterna, cada uno con 31,000 litros de hidrocarburo, 19 tractocamiones de diferentes modelos, 12 motobombas de diferentes capacidades, dos remolques tipo oficina, una cisterna con 4 mil litros de urea, con un estimado de 7,944,000 litros de hidrocarburo”, explicó el Gobierno Federal.

“El lugar y lo asegurado quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades, quienes trabajarán en el manejo del hidrocarburo y continuarán con las investigaciones que correspondan. Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir el robo de hidrocarburo en territorio nacional”, finalizó el Gobierno de México.

A través de su cuenta en la red social Facebook, el ex legislador confirmó que el lugar era de su propiedad, pero se deslindó del ilícito. Asimismo, exhibió un contrato de arrendamiento, que databa desde octubre del 2005, con Luis Francisco Gutiérrez Orozco, también conocido como “El Gussy”.

“Por medio del presente, informo que el terreno ubicado en El Sauzal de Rodríguez es de mi propiedad. Dicho terreno fue rentado al Sr. Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como ‘Gussy’, originario del municipio de Ensenada, mediante un contrato de arrendamiento. Para cualquier información adicional, quedo a su disposición”, escribió el ex senador, en una publicación que posteriormente eliminó.

El miércoles 26 de marzo de 2025, unidades de Protección Civil y Bomberos Municipal acudieron al lugar ubicado en la delegación El Sauzal, a un kilómetro de la caseta de cuota de ingreso al Puerto de Ensenada, debido a un derrame de hidrocarburo.