Jueza vincula a proceso a ex Contralmirante Fernando Farías por huachicol fiscal

Una jueza de control vinculó a proceso el 27 de agosto de 2026 a Fernando Farías Laguna, ex Contralmirante de la Secretaría de Marina, por su probable participación en una organización dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible.

La autoridad judicial mantuvo la prisión preventiva oficiosa, por lo que el ex mando naval permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Según la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público Federal le atribuye el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, bajo la modalidad de ocultamiento.

La imputación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

La resolución se conoció durante la continuación de la audiencia inicial, suspendida la noche del día 26 del mismo mes y año.

Al inicio del proceso, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del imputado y, al vencer ese plazo, la juzgadora determinó que existían elementos suficientes para avanzar en la causa penal.

Farías Laguna contaba con una orden de aprehensión obtenida por la FGR, que además solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal la emisión de una Ficha Roja para localizarlo fuera de México.

Autoridades argentinas lo detuvieron el 23 de abril de 2026 en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Tras el procedimiento de expulsión, el ex servidor público llegó a México a bordo de una aeronave de la Semar, acompañado por personal ministerial de la Fiscalía, y desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quedó bajo custodia de las autoridades federales.

El ex marino había salido del País y posteriormente fue declarado sustraído de la justicia, luego de no presentarse a una audiencia judicial.

Según reportes difundidos tras su captura, en agosto de 2024 realizó un viaje con destino a Florida, Estados Unidos, sin que existiera registro de su regreso a territorio mexicano.

La Semar le retiró el grado de forma definitiva el 26 de agosto de 2026.

En la conferencia de prensa matutina realizada este jueves en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existe una carpeta de investigación “muy sólida” en contra del ex Contralmirante.

Cuestionada respecto a lo que esperaba de la resolución judicial, respondió: “Justicia”.

Explicó que la indagatoria se originó a partir de denuncias presentadas ante la FGR por el ex Secretario de Marina y por el actual titular de esa dependencia, relacionadas con presuntos integrantes de la propia institución.

Detalló que posteriormente se presentó una nueva denuncia por el hallazgo, en Tampico, Tamaulipas, de un buque que transportaba combustible y que habría intentado ingresar al país declarando el traslado de otra sustancia.

“Quería contrabandear combustible”, señaló.

Sheinbaum Pardo indicó que, a partir de esa investigación, se realizaron diversas detenciones en 2025 y se identificó una red dedicada al contrabando y distribución de combustible procedente principalmente de Estados Unidos.

“Hay suficientes datos para conocer que esta persona pues tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos”, afirmó.

La Presidenta precisó que en el caso no solo están involucrados ex mandos navales, sino también empresarios y otras personas, algunas ya detenidas y otras cuya extradición fue solicitada a Estados Unidos.

“Es una red de contrabando de combustible en donde estas personas pues eran parte fundamental de la red”, sostuvo.

En paralelo al proceso penal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que busca contactar a Mónica Gámez Grijalva, esposa del imputado, luego de que ella denunció públicamente, mediante un video difundido en redes sociales, haber sido seguida por un vehículo mientras circulaba por calles de Hermosillo, Sonora.

Tras el señalamiento se ubicó la camioneta que, según su versión, la habría perseguido.

Según un comunicado de la FGJES, la dependencia realiza acciones para establecer contacto con Gámez Grijalva y conocer directamente los hechos, debido a que no ha presentado una denuncia formal.

La institución precisó que, una vez que tenga conocimiento directo del caso, efectuará el análisis de riesgo correspondiente y, de resultar procedente, determinará las medidas de protección conforme a derecho.

Gámez Grijalva había solicitado el 20 de agosto a la Presidenta de la República y al Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, cuidar la integridad de su esposo a su llegada a México.

En esa ocasión sostuvo que Farías Laguna es inocente, que se le pretende inculpar y pidió que se respete el debido proceso.

La vinculación a proceso abre la etapa de investigación complementaria, durante la cual la FEMDO deberá integrar los datos de prueba que sustenten una eventual acusación formal.

El caso permanece ligado a otras indagatorias por huachicol fiscal, esquema mediante el cual se introducen combustibles al país evadiendo impuestos y controles aduaneros.