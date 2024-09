La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Senado de la República, un documento en el que le manifestaron a sus integrantes, su desacuerdo con la reforma al PJF, por “incumplir” distintos compromisos adquiridos con motivo del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“México y Estados Unidos tienen una estrecha relación que ha dado pauta a la construcción de una agenda estrechamente vinculada sobre temas políticos, económicos, comerciales, ambientales, energéticos, de seguridad, de migración, así como de la gestión de su frontera común, entre otros”, destacó la JUFED, en un comunicado.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación también mencionó que Estados Unidos era el principal socio comercial de México y el país se había consolidado como un aliado económico importante para EU.

Los juzgadores destacaron que el T-MEC coexistía e interactuaba con otros instrumentos del derecho internacional público, incluidos tratados bilaterales, acuerdos multilaterales -como los de la Organización Mundial del Comercio [OMC)- y otros acuerdos regionales de comercio, lo que requería un equilibrio cuidadoso, para, según la JUFED, asegurar que las disposiciones fueran compatibles y se integraron óptimamente con otros compromisos internacionales de los Estados parte.

“Lo que conlleva grandes desafíos tanto para el derecho económico internacional como para el derecho constitucional de los Estados parte, sobre todo en materias sensibles como el medio ambiente, el combate a la corrupción, los derechos laborales y la propiedad intelectual”, añadió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

La JUFED recordó que el 28 de agosto de 2018, se concretó un pre acuerdo trilateral entre dichos países, a través de sus mandatarios, el cual se materializó bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de noviembre siguiente, con la firma del referido tratado, en cuyo anexo 23-A, México se comprometió a implementar las acciones necesarias para adecuar las legislaciones correspondientes antes del 1 de enero de 2019, con la finalidad de garantizar y mantener tribunales laborales independientes e imparciales; asimismo, se comprometió al Gobierno mexicano, a la observación y cumplimiento de dicho tratado.

“De ese modo, los compromisos asumidos por México adquirieron especial relevancia en el proceso legislativo del decreto de reformas a distintas leyes Federales, con el objeto de reglamentar la reforma constitucional en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Por ese motivo, en las 14 iniciativas que dieron origen a la citada reforma legal se destacó la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por México con motivo de la celebración del T-MEC”, indicó la Asociación.

Finalmente, la JUFED subrayó que con la iniciativa de reforma judicial, al “pretender” establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), violentaba e incumplía el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hacía al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes, para la resolución de controversias laborales.

Ello “transgrede las obligaciones pactadas en los capítulos 14 y 27 relacionados con inversiones y políticas anticorrupción, pues el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no solo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros”, finalizó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF.

El 23 de agosto de 2024, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) -desde 1 de diciembre de 2018 hasta su renuncia el 12 de junio de 2023, durante el Gobierno de López Obrador- destacó que el T-MEC, era “el mejor negocio entre los dos [México y Estados Unidos] y Canadá, con todas las cifras que hay”, por lo que pidió a los respectivos socios comerciales mexicanos, “no ponerlo en peligro”.

El futuro titular de la Secretaría de Economía (SE), de la Administración que encabezaría la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo -desde el 1 de octubre de 2024-, agregó que México no había tenido injerencia, ni intervino en procesos internos de sus dos asociados, por lo que no consideraba que la reforma judicial ‘sea tema’ cuando se hablaba del T-MEC.

“No es tema del tratado, no está en el tratado, que no nos amenacen con eso. No, no es cierto. La revisión del tratado es un proceso diferente, tiene sus tiempos, tenemos que concluirlo en 2026”, detalló Ebrard Casaubón, durante el foro con empresarios ‘Morelos: Destino para la inversión’.

Asimismo, el ex canciller mexicano recordó entonces que el T-MEC era conveniente “defenderlo, protegerlo y fortalecerlo“, sobre todo ante la competencia que EU tenía con el mercado asiático.

“La revisión del Tratado es un proceso diferente, tiene sus tiempos, tenemos que concluirlo en 2026 y nos conviene mucho a México y Estados Unidos defenderlo, protegerlo y fortalecerlo, y más ahorita con la competencia que Estados Unidos tiene con Asia”, comentó el futuro titular de la Secretaría de Economía Federal.