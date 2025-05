JUFED exige suspender elección judicial tras admisión de denuncia en la ONU

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación exigió suspender en forma inmediata la elección del domingo 1 de junio, luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas admitió este viernes su denuncia contra la reforma judicial.

“JUFED hace un llamado enérgico y firme al Estado mexicano a: suspender de inmediato el proceso de elecciones judiciales, en tanto se sustancia el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Cumplir con las medidas provisionales solicitadas por el Comité, garantizando la protección efectiva de las y los juzgadores”, indicó en un comunicado.

“La admisión del caso por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU confirma que existen indicios graves y fundados de violaciones a los derechos humanos de las y los juzgadores mexicanos, así como una profunda afectación a la independencia judicial, piedra angular del Estado democrático de derecho”.

La JUFED presentó su denuncia junto al Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos.

Según lo explicó la asociación, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había solicitado al Estado mexicano la adopción de medidas de protección a favor de los impartidores de justicia, a fin de evitar cualquier forma de intimidación o represalia por su cooperación con el sistema internacional de derechos humanos.

“Esta solicitud implica un reconocimiento internacional de que el actual contexto pone en riesgo inminente a quienes integran el Poder Judicial mexicano [...] La comunidad nacional e internacional está observando. Continuar con este proceso, ignorando las recomendaciones de los órganos internacionales, constituiría una violación flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por México”, agregó.

Asimismo, para la JUFED, la admisión de la denuncia por parte de la ONU representa un paso fundamental para la defensa del Estado de Derecho en las instancias internacionales, además de que abría un proceso de vigilancia y escrutinio sobre las condiciones que imperaban en México, en materia de garantías judiciales y respeto a los principios democráticos.

“Esta decisión marca un precedente histórico y refuerza nuestro compromiso con la defensa de la justicia independiente como pilar insustituible del orden constitucional [...] El Comité de Derechos Humanos ha solicitado además a JUFED el envío periódico de informes sobre la situación que prevalece en el país respecto de los derechos de los jueces y de la autonomía judicial”, insistió.

Un día antes, la JUFED anunció que denunciaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el acarreo, la compra de votos y los “acordeones” que presuntamente distribuía Morena para la elección judicial del domingo 1 de junio.

La Jueza federal Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, tuvo el jueves un encuentro con la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, a quienes advirtió de la estrategia de estos prelistados para votar.

“Durante el encuentro, la Directora Nacional de JUFED expuso con contundencia las múltiples irregularidades que acompañan a este proceso, entre ellas, la utilización de los llamados ‘acordeones’: una estrategia sistemáticamente maquinada por Morena, en complicidad con el gobierno federal y otros estatales, para manipular y comprar el voto de personas, con el fin de imponer como juzgadores a personas afines a sus intereses, pervirtiendo la esencia del Poder Judicial”, informó la asociación en un comunicado.

“Asimismo, Fuentes Velázquez informó que JUFED presentará ante la CIDH un expediente con el conjunto de irregularidades observadas, incluyendo los ‘acordeones’, el acarreo y la compra de votos, como parte de su estrategia de defensa internacional frente a la vulneración de los derechos de los juzgadores y la demolición institucional del sistema democrático mexicano”, abundó.

La juzgadora federal reiteró que esta operación del régimen constituía una maniobra para cooptar al Poder Judicial, disfrazada bajo la simulación de una supuesta “democratización” del sistema de justicia.

“En realidad, se trata de desmantelar al único poder que hoy actúa como contrapeso efectivo frente al Ejecutivo”, dijo Fuentes Velázquez, quien también agregó que esta situación ponía en grave riesgo los derechos humanos de los mexicanos, eliminaba la certidumbre jurídica y representaba un daño irreversible a la democracia del país.

Según la JUFED, la delegación de la OEA mostró un especial interés en casos específicos y conductas sistemáticas aparentemente irregulares relacionadas con la elección judicial, sin embargo, se reservó hacer públicos esos casos, “por seguridad de la misión”.



Sheinbaum pide a INE y TEPJF indagar sobre ‘acordeones’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este viernes indagar el presunto uso de estructuras gubernamentales para la distribución de acordeones y la organización de acarreos vinculados a la elección judicial.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, consideró que no existían pruebas suficientes de ello.

“Pero no, ¿dónde dicen que hay estructuras? O sea, ¿dónde está la prueba de que hay estructuras gubernamentales? [...] Si hay alguna denuncia de que algún funcionario o servidor público está utilizando algún recurso, pues hay instancias, está el INE, está el Tribunal. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que se utilicen recursos públicos para ello, pero no hay ninguna demostración. Vi un video que una chica decía que le pagaban para repartir unos papelitos”, recordó.

“Pero bueno, si hay pruebas, que se presente la denuncia. Obviamente nosotros siempre hemos, bueno, nunca hemos estado a favor, por decirlo de otra manera, de que se usen recursos públicos y que se vote libremente”, dijo la Mandataria nacional.