Juicio mercantil de TV Azteca no afectará pagos al SAT, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el concurso mercantil voluntario al que se sometió TV Azteca no repercutirá en los compromisos de pago que Grupo Salinas mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La declaración se produjo el 4 de marzo de 2026, luego de que la empresa televisiva anunciara en febrero pasado su entrada a dicho proceso legal con el objetivo de sanear sus finanzas y reordenar sus pasivos.

“El juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago de impuestos, ya es interpretación de cada uno el caso del porqué se van a este esquema que ellos definen, pero no tiene que ver con el adeudo del fisco que tenían”, declaró Sheinbaum Pardo.

La mandataria nacional precisó que los adeudos fiscales de Grupo Salinas se dividen en dos frentes. El correspondiente a TV Azteca fue liquidado en su totalidad aproximadamente un mes antes de la declaración presidencial, mientras que la deuda de Grupo Elektra —de mayor cuantía— se resuelve mediante un esquema de pagos escalonados: un depósito inicial ya realizado y una serie de 18 mensualidades, cuyo primer pago, de alrededor de 10 mil millones de pesos, se realizó el 3 de marzo de 2026.

“Son 2 adeudos, uno es de TV Azteca y el otro es de Elektra. TV Azteca ya se pagó completo, y de Elektra, ayer, se depositó el primer pago mensual”, explicó la titular del Poder Ejecutivo Federal. En total, Grupo Salinas desembolsará 32 mil millones de pesos al fisco, a razón de aproximadamente mil 200 millones de pesos mensuales durante 18 meses.

Sheinbaum Pardo calificó el acuerdo como el pago más elevado jamás registrado en México por concepto de un crédito fiscal. “Es el pago más grande que se haya hecho en la historia por un crédito fiscal y están pagando”, señaló.

Por su parte, Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca, justificó la decisión de recurrir al concurso mercantil como una medida de preservación empresarial. “Se trata de una herramienta de última instancia que busca preservar el valor de la compañía, asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento”, indicó en un comunicado de Grupo Salinas.

La empresa enumeró una cadena de presiones financieras acumuladas en los últimos años como antecedente de la decisión: el pago de licencias al Gobierno en 2018, el impacto de la pandemia de Covid-19, una renegociación de deuda con acreedores internacionales y, más recientemente, la liquidación de su adeudo tributario. “Este contexto nos obliga a ser responsables y tomar acciones decisivas para sanear las finanzas y reordenar los pasivos de la compañía”, señaló Rodríguez Sánchez en el mismo comunicado.

El concurso mercantil voluntario, aprobado en asamblea de accionistas de TV Azteca, es un mecanismo legal que permite a una empresa reconocer ante un juez su incapacidad para cubrir sus obligaciones en los términos originalmente pactados, a fin de negociar nuevos plazos o quitas con sus acreedores —bancos, proveedores y otros— bajo supervisión judicial, sin que ello implique el cierre inmediato de operaciones.

Las acciones de TV Azteca en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) permanecen suspendidas desde 2023, año en que la compañía omitió presentar sus resultados corporativos ante el organismo bursátil.