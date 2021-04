Julio Scherer, consejero jurídico de AMLO, pide ‘taparle la boca a reporteros’

“La ley dice que no puede hablar de los logros y de los contrincantes de su partido. Si es as así, pueden darle un apercibimiento, una multa y en un caso extremo, tremendo asunto, un arresto de 36 horas”, señaló Aristegui Flores, lo que motiva la respuesta del Consejero Jurídico de la Presidencia.

Ante la aseveración, Aristegui Flores soltó una carcajada y le respondió: “¡Pero eso no, Julio! Es que no es lo mismo los reporteros que el presidente”. En su intervención previa, la periodista recordó que la ley sanciona a los funcionarios públicos que hablen de sus “logros” durante la campaña electoral.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui Flores, en Grupo Radio Centro, el funcionario federal insistió: “Hay que decirle a los reporteros. ‘¡Usted no puede preguntar de eso y no puede preguntar del otro, porque pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa y lo meta a la cárcel’”.

Por otra parte, Scherer Ibarra criticó que se haya hecho una “tormenta en un vaso de agua” por el artículo transitorio que permite extender dos años el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El funcionario federal comentó que tiene la “impresión de que este transitorio tiene mucho camino por recorrer, puede ser impugnado todavía, el legislador pensó y decidió que para que la reforma funcionara requería que los propios miembros del Consejo de la Judicatura la llevaran a cabo”.

“Casi todos nosotros pensamos que quien elabora un planteamiento es mejor para llevarlo a cabo [...] ese transitorio todavía puede ser impugnado, validado o no por el Pleno de la Corte [...] Entonces creo que sobre un asunto que todavía no está decidido, hemos hecho una tormenta en un vaso de agua”, insistió Scherer Ibarra.

“Hemos juzgado que el presidente [López Obrador] interviene en el poder judicial y no, el presidente está defendiendo un punto de vista, que tiene todo el derecho, el presidente está de acuerdo con el transitorio pero esto tiene que ser validado por la Corte”, aclaró el hijo del fundador del semanario Proceso, el periodista Julio Scherer García.

“El presidente lo valora como una posibilidad de cambio, nosotros vemos como muy importante para el Poder Judicial, el presidente lo ve como positivo y así lo ha venido planteando [...] eso lo debe valorar el pleno de los ministros si es constitucional o no, eso está todavía por decidirse, pero esa es una decisión de la Corte, mi opinión es que se respete lo que diga el pleno de la Corte”, agregó el consejero Jurídico.

“Me llama la atención que hoy excelentes juristas, que hablan de la inconstitucionalidad de esto, no se hayan pronunciado nunca cuando en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del DF [...] se aprobó la reelección del presidente Tribunal, Édgar Elías Azar, se reeligió dos veces”, refirió Scherer Ibarra.

“Esos magníficos juristas dicen que el presidente se quiere apropiar del Poder Judicial no salieron a hacer una campaña como la que hoy hacen por algo que todavía no está decidido [...] Esta misma Corte decidió que dos magistrados del Tribunal Electoral ampliaran su periodo”, recordó el funcionario federal.

“¿Por qué no dijeron: el señor Peña o el señor [Miguel Ángel] Mancera [Espinosa] o el señor [Marcelo] Ebrard [Casaubón] se quieren quedar con el Tribunal? [...] Nada, todo se llama López Obrador, es una campaña contra el presidente como las muchas que hay. Es increíble que el presidente se quiera apropiar del Legislativo también, cuando sabemos que la gente vota también [por los congresistas]”, agregó.

“Seguramente cuando se publique esta Ley habrá acciones, seguramente los partidos de oposición presentarán acciones de inconstitucionalidad, se les dará entrada al pleno y seguramente este mismo año sabremos qué es lo que va a pasar”, subrayó el Consejero Jurídico de la Presidencia.

“El señor presidente tiene un nivel de par con la Suprema Corte, tiene su propia opinión acerca de lo que pasa en el otro poder y tiene derecho de expresarlo como el Poder Judicial se expresa del presidente [...] El presidente ha hecho un esfuerzo grande por separar a los poderes de la Nación, no tiene una relación de subordinación con el Poder Judicial”, abundó Scherer Ibarra.

“El presidente ha padecido en muchos de los casos a alguno de los ministros que todavía están en la Corte o que estuvieron en la Corte [...] Acordémonos de algunas cosas que le sucedieron al presidente cuando era jefe de Gobierno, el Encino, el terreno por el cual el presidente fue desaforado de la manera más injusta [...] Esas son las cosas que ha padecido, de la Suprema Corte de la Injusticia”, calificó el funcionario federal.

“Son ellos [los ministros de la SCJN] los que van a decidir si está correcto que se queda Zaldívar dos años más o no. ¿Por qué están adelantando vísperas? Les parece correcto que quien formuló la reforma la encabece, sí o no”, insistió Scherer Ibarra.

“Que el presidente diga Zaldívar es el mejor, me parece que es el que debe encabezar la reforma, me parece lo más válido y el presidente nunca se ha escondido para decir lo que cree y piensa, es absolutamente transparente [...] el presidente no es responsable de lo que hace el Legislativo y el Judicial”, señaló el funcionario federal.

“El presidente mil veces ha reiterado: a veces las leyes en este país no nos llevan a la justicia, se tienen que cambiar muchas leyes, él ha planteado muchas reformas, seamos responsables en ver el paisaje completo [...] El presidente es un demócrata, se va el día que le toque irse y se va a ir a su rancho seguramente a escribir sus memorias”, afirmó el consejero Jurídico de la Presidencia.

“Es un hombre leal a la patria, no va a cambiar, no incumple lo que dice, no va a hacer nada en contra de la constitución, nada, al presidente hay que tenerle confianza, es un hombre de fe pública, ha venido cumpliendo cada una de las cosas que dice, cuando se compromete a algo lo hace, yo no entiendo esto de que el presidente pudiera quererse perpetuar, nunca”, acotó Scherer Ibarra.

“El legislador lo que está haciendo es toda vez que hay un tiempo extraordinario supongo que requiere que el mismo actor lleve al final, a término, el mismo asunto, entonces se da este treceavo transitorio, no está terminado porque se tiene que discutir en su término total”, aseveró.

“No veo por qué hacen un escándalo si es el Pleno de la Corte el que lo tiene que discutir, ¿cuál es el problema? si no están de acuerdo en que se quede Zaldívar dirán no, y estoy seguro que el ministro presidente se va a ir porque es un hombre ético, responsable, creyente de la ley”, abundó el funcionario federal, quien además descartó que López Obrador vaya a vetar la reforma.

¿QUIÉN ES JULIO SCHERER IBARRA?

Hijo de Julio Scherer García, periodista y fundador del semanario Proceso, Julio Scherer Ibarra es abogado de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante las elecciones de 2018, fue elegido como coordinador de campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en la Tercera Circunscripción Electoral.

Asimismo, Scherer Ibarra es autor de los libros ‘La guerra sucia de 2006: los medios y los jueces’, ‘Impunidad: La Quiebra De La Le’ y ‘El dolor de los inocentes’, además de haber formado parte del Consejo de Administración del semanario Proceso, del cual dimitió en 2019, para unirse al Gobierno Federal.