Durante dos horas, estuvo sola en una de esas salas grises y frías para realizar los juicios orales en los juzgados de Chalco, Estado de México. Nadie pudo acompañarla, ni siquiera su psicóloga; su abogada estaba en línea. La jueza no permitió la entrada sin cubrebocas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya levantó la emergencia sanitaria por Covid-19. A las 14:00 horas del jueves pasado, las autoridades cerraron la puerta.

La sonrisa de Carmen Sánchez al salir de la sala la delató. No podía contener tanta felicidad. Esa que se obtiene después de más de nueve años de desesperanza, decepción y dolor. En todo ese tiempo, las autoridades le habían fallado. Dos horas antes, había entrado sola a la última audiencia, donde estuvo solo a unos metros de su agresor y exesposo, Efrén García, quien en 2014 la intentó asesinar rociándole ácido, el último acto de una violencia sistemática.

La pancarta y el nervio, horas antes de la audiencia

“¿Crees que me dejen pasar con mi pancarta a la audiencia?”, preguntó Carmen, mientras preparaba café y se alistaba antes de que los policías de investigación asignados para su protección por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegaran a su casa y la acompañaran a los juzgados de Chalco.

Manchas, unos de sus cuatro gatos, comenzó a morder la pancarta que estaba colocada sobre el sillón de la sala. “¡Manchas, bájate!”, espetó enérgica. “Es que me costó bien cara”, dijo. La pancarta medía cerca de un metro de altura con 30 centímetros de ancho. Tenía la foto en blanco y negro del agresor, con sus ojos blureados. Arriba decía “Efrén feminicida”, y abajo, “Pena máxima 45 años”, la condena que Carmen pidió y que esperaba.

Eran cerca de las 11:30 horas y Carmen estaba sentada en el comedor, con su teléfono. Escribía un mensaje para abonar al tuitazo que la fundación que lleva su nombre había convocado como forma de protesta. En él, pidió al Poder Judicial mexiquense una condena ejemplar, la cual no solo logró, sino que rebasó las expectativas.

“Llevo casi una década tratando de arrancarle un pedazo de justicia al Estado y en este tiempo me he tenido que convertir en MP, abogada y hasta investigadora para defender mi propio caso. Exijo al @PJEdomex que sentencie a mi agresor con la#PenaMáxima. No quiero ser una cifra más”, escribió.

Los minutos pasaban, pero para Carmen eran una eternidad. Estaba nerviosa y se le notaba en cada movimiento.

“Esto es una tortura institucional. Ya estoy muy cansada”, comentaba. “Me siento muy preocupada de que me vuelvan a aplazar la audiencia o de que no le den la pena máxima. ¿Qué voy a hacer? La siguiente semana, el 17 de mayo, tengo una cirugía que no podría reprogramar”.