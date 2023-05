El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos no reportó los 3 millones de pesos de regalías que cobró por la venta de su libro ‘A la mitad del camino’ -de editorial Planeta-, porque su esposa Beatriz Gutiérrez Müller es quien se quedó con las ganancias.

Reiteró que su cónyuge era quien administraba sus ingresos y le proporcionaba lo que necesitaba.

Presumió que ‘A la mitad del camino’ era el libro más vendido de su carrera editorial y que fue registrado como “ingreso anual neto de la pareja y/o dependientes económicos”, ante la SFP.

“La declaración patrimonial. Ingreso anual neto de la pareja y dependientes económicos de ingresos es esto: 3 millones 348 mil. Pero a lo que voy, es que ¿ya es libre de impuestos? Libre, sí es que ese libro se vendió mucho, todavía está en librerías”, enfatizó.

“Del libro anterior recibí 3 millones de pesos, pero también lo administra Beatriz porque yo no tengo, o sea, no uso pues ella me administra lo que necesito. Entonces sí se manifestó, porque dijeron que no había dado a conocer lo del dinero, ahí está ¿cuánto es? Me rayé con este último libro, se vendió como 300, 400 mil ejemplares, voy a pedir el corte a la editorial, me dan por cada libro el 12 por ciento, ese es el contrato, no es mucho”, justificó.

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, confirmó que el político tabasqueño no declaró los ingresos por regalías de su último libro, porque no le correspondía hacerlo.

Por su parte, López Obrador dijo que recibió 19 mil 310 pesos de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, porque así le corresponde, ya que “contribuyó al desarrollo de la Nación”.

“Aprovecho para aclarar, porque se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y se dio a conocer que recibo la tarjeta de adulto mayor y es cierto, porque ya me corresponde, es universal, es a todos los adultos mayores”, señaló el Presidente de la República.

“Los programas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional [FMI] en el periodo neoliberal siempre se daban de manera focalizada, supuestamente para atender a los más pobres, nunca se les atendió, pero en su concepción era nada más a cierto sector.

“El derecho a la pensión es universal, es para todos. Aquí han venido personas que tienen mucho dinero y me dicen ‘yo no voy a usar la tarjeta, no lo necesito’ y yo les digo ‘depende de ti pero es un derecho aunque tengas dinero ya tienes la edad y ya contribuiste con tu trabajo en el desarrollo del país’. Es una retribución, una recompensa que puedas recibir algo y muchos puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia son derechos universales”, sostuvo López Obrador.

“Yo no puedo decir, yo no lo recibo, a mí sí me va ayudar porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como lo recibían los otros presidentes. Voy a mi pensión del [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] ISSSTE, que tiene un tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario, nunca he tenido el propósito en mi vida de acumular riqueza, pero no todo el que tiene es malvado”, añadió.

“Hay mucha gente que ha obtenido su dinero con trabajo, esfuerzo yo estoy en contra de la corrupción, y tengo como filosofía que más allá de lo material, la felicidad se puede obtener actuando con humanismo, la felicidad no son solo bienes materiales, dinero, títulos, la felicidad es estar bien con uno mismo y el prójimo”, indicó.

En marzo del 2022, el político tabasqueño presumió que su último libro ‘A la mitad del camino’ era el más vendido de temas políticos en México, por lo que anunció que recibiría alrededor de 3 millones de pesos en regalías. En ese entonces, López Obrador señaló que estaba pensando en qué invertiría dicho monto económico que recibiría por parte de la editorial Planeta.

“Ahora me voy a rayar porque no le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de ‘A la mitad del camino’ se ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos sociales del país. Se han vendido más de 200 mil ejemplares”, afirmó.

“Y entonces pagando impuestos, voy a recibir ahí como 3 millones de pesos, porque me dan el 12 por ciento de cada libro vendido. Lo que me dieron de anticipo pues lo parte porque me pagaron el anticipo en especie y entregué como 10 mil libros, pero aparte vendidos pues más de 200 mil entonces vamos a ver qué hacemos con ese dinero”, agregó.

Luego, el 1 de junio de 2022, López Obrador fue cuestionado respecto a dichos ingresos, ya que no fueron incluidos en su declaración patrimonial correspondiente a 2021. En respuesta, el Mandatario explicó que las reportaría al siguiente año, es decir, en la de 2022, sin embargo, no lo hizo.

El titular del Poder Ejecutivo Federal ha informado en diversas ocasiones, que los ingresos por sus publicaciones, servirán para financiar los gastos de su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez, luego que concluya su mandato en 2024.

AMLO PRESENTA DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Andrés Manuel López Obrador presentó, el 27 de mayo de 2023, su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos -a través del sistema DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública (SFP)-, en la que reportó, que además de su salario como presidente de la República, también recibió 19 mil 310 pesos de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Dicho programa gubernamental, manejado por la Secretaría de Bienestar Federal, entrega, de manera universal y en todo el país, un total de 4 mil 800 pesos bimestrales, a mujeres y hombres mayores de 65 años de edad.

Es la primera vez que el mandatario, de 69 años de edad, reporta recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que comenzó a cobrar durante el 2022, pese a que esta se otorga a partir de los 65 años cumplidos, por lo que pudo haber ingresado a dicho programa con anterioridad.

En su declaración -que tuvo que entregar porque así lo estipula la Ley de Responsabilidades Administrativas-, el mandatario nacional informó que durante el 2022, su salario como titular del Poder Ejecutivo Federal fue de un millón 697 mil 081 pesos, con un incremento de 68 mil 364 pesos respecto al 2021.

Sumando su salario como presidente de la República y el apoyo económico de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el político tabasqueño reportó un total en sus ingresos del 2022, de un millón 716 mil 391 pesos.

Además, López Obrador indicó que no es dueño de ningún vehículo, ni posee bienes muebles e inmuebles, ni tampoco señaló haber obtenido algún rendimiento financiero durante 2022. En cuanto a sus cuentas bancarias, informó que tiene dos cuentas de nómina en Afirme Grupo financiero y en Banorte.

El mandatario nacional también reportó tener una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar -que él creó durante su Administración-, además de que tiene su afore en PENSIONISSSTE.

López Obrador notificó que su domicilio es Plaza de la Constitución, sin número, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06060, en la Ciudad de México, es decir, donde se ubica el Palacio Nacional. Asimismo, declaró haberse titulado en 1987, como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dijo que sus últimos tres empleos habían sido, además de titular del Poder Ejecutivo Federal, Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, entre 2000 y 2005.

Además de que de 2012 a 2015 fue presidente del Consejo Nacional de Morena, y del 20 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2018, un día antes de tomar posesión como mandatario nacional, fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del citado partido.