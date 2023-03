El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este jueves su decisión de vetar la elección de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ya habían sido aprobados por el Senado, al señalar que hubo “enjuagues” entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), para repartirse los cargos vacantes del órgano constitucional autónomo.

En sesión extraordinaria, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó por unanimidad, el 15 de marzo, interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se nombre a los comisionados del órgano constitucional autónomo.

Ello luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó, también el 15 de marzo de 2023, la elección de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”, acusó el político tabasqueño.

“Además, en un caso, el que obtuvo casi el último lugar en el examen, apareció, en la prueba, y en el otro caso una gente vinculada al PAN. Militante casi del PAN. Deben entender todos que no podemos aceptar esos ‘enjuagues’”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Eso era en la época del [Partido Revolucionario Institucional] PRIAN, cuando repartían, tres para mí, tres para ti, el [Instituto Nacional Electoral] INE no se toca, ahí donde está Porfirito [Edmundo Jacobo Molina], que obtuvo un amparo para estar ahí y todavía le celebran”, expuso el mandatario nacional.

“Ricardo Monreal [Ávila] es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente, además lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación”, indicó López Obrador.

Uno de los comisionados vetados por el político tabasqueño fue Rafael Luna Alviso, quien había fungido como titular de la Dirección Jurídica de la Cuauhtémoc cuando Monreal Ávila, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, fue delegado entre 2015 y 2018.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal mencionó que dejaría a sus sucesores una posible reforma al INAI y criticó el sueldo de 106 mil pesos mensuales que ganaba un comisionado de dicho órgano constitucional autónomo.

“No, quienes vengan detrás [que lo reformaran]. Pero sería el extremo, el colmo, que siga haciéndome que no veo nada y que sigan llegando gentes que no tienen principios, no tienen ideales, que están cobrando sueldos elevadísimos”, enfatizó el presidente de la República.

“¿Cuánto gana un consejero del INAI? Es que antes muchos de ustedes, no, pocos, muy pocos, no informaban, la gente no sabía, por eso son importantes las mañaneras. ¿Ustedes creen que la gente sepa cuánto gana un funcionario del INAI?”, preguntó el político tabasqueño.

“¿Saben cuánto cuesta el INAI? Cerca de mil millones de pesos al año, sí, se gastan mil millones del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más para simular, tapadera, puras pantallas”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“¿Qué han visto los del INAI de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de [Genaro] García Luna, de los contratos que recibieron García Luna y sus socios por 700 millones de dólares?”, insistió López Obrador.

“¿Hubo algo del INAI sobre el tema? ¿Ellos dieron a conocer que el PAN le dio más de un millón de pesos a García Luna? ¿Cuántos años llevan? Empezaron con [Vicente] Fox [Quesada], 23 años, díganme una denuncia de corrupción, que se acuerden”, manifestó el mandatario nacional.

INAI ALISTA CONTROVERSIA ANTE SCJN

En sesión extraordinaria, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobó por unanimidad, el 15 de marzo, interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se nombre a los comisionados del órgano constitucional autónomo.

Ello luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó, también el 15 de marzo de 2023, la elección de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Por lo anterior, se sometió a votación el acuerdo a través del cual se instruyó a Gonzalo Sánchez de Tagle, director general de asuntos jurídicos del INAI, para que interpusiera una controversia constitucional ante el máximo tribunal del país, por la falta de nombramiento de los comisionados vacantes.

Sánchez de Tagle argumentó que la ausencia de comisionados podría generar vulneraciones a las facultades que la ley otorga al órgano constitucional autónomo. Además, sostuvo que a partir del 31 de marzo de 2023, el Pleno del INAI podría no sesionar, afectando los derechos de los mexicanos.

Por su parte, la comisionada presidenta del órgano constitucional autónomo, Blanca Lilia Ibarra Cadena, confió en que la SCJN preservaría el sistema de contrapesos. “La defensa y promoción de los derechos humanos que tutela el INAI, no es una opción para la democracia, es un imperativo irrenunciable”, dijo.

“El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me informó que el presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del INAI”, indicó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, en su cuenta de la red social Twitter.

“Respecto a la objeción del Ejecutivo federal a los nombramientos para el INAI, el Senado deberá analizar una nueva propuesta de comisionadas y comisionados para presentar ante el Pleno; seguiremos insistiendo en los consensos. En México existe una auténtica división de Poderes”, agregó, en otro tuit, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena, en la Cámara alta del Congreso de la Unión.

En la notificación que el titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la Mesa Directiva del Senado, el 15 de marzo de 2023, argumentó que objetó el nombramiento de Rafael Luna Alviso como nuevo comisionado del INAI, porque éste no destacó en el proceso de elección y precisó que la ineficacia quedó expuesta en dictámenes legislativos.

“El Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, objeta los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, se explicó al inicio de la notificación, turnada a Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“Del dictamen emitido por las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia [del Senado], se advierte que Rafael Luna Alviso no aparece en la lista de las personas que habían destacado por su participación en ese proceso”, se lee en la notificación, en la cual también explicó que el veto se realizó acorde al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El 6 de marzo de 2023, el político tabasqueño fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina, respecto a la elección de Luna Alviso, de quien un reportero le dijo que tenía nexos familiares con uno de los colaboradores de Ricardo Monreal Ávila en el Senado de la República.

“No puedo opinar ahí, porque no quiero que se malinterpreten mis comentarios”, contestó el titular del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, al abundar en la respuesta, advirtió que su sucesor debería concretar las reformas constitucionales necesarias para eliminar a varios de los órganos constitucionales autónomos.

Esta es la primera ocasión que el mandatario nacional ejerce su derecho de veto en el nombramiento de comisionados del INAI, que fue constituido en mayo de 2014 y renombrado en 2015, al sustituir al ahora extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

La legislación vigente establece que, en caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión deberá nombrar una nueva propuesta. Los nuevos aspirantes deberán conseguir el voto de las tres quintas partes del Senado, para obtener dicho cargo.

“En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante”, prevé el artículo sexto de la Constitución, en caso de que el titular del Poder Ejecutivo Federal objetara dichos nombramientos.

Ante ello, los nuevos comisionados podrán ser elegidos, con el voto de sólo tres quintas partes de los 128 senadores, al menos 77 legisladores, sin requerir las dos terceras partes que fueron necesarias para los nombramientos que fueron objetados, es decir, 85.

A partir de abril de 2023, el INAI se quedará con cuatro comisionados y no podrá sesionar porque requiere al menos cinco. El 1 de marzo de 2023, con 78 y 74 votos a favor -de un total de 105 sufragios-, respectivamente, el Pleno del Senado designó a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Los nuevos comisionados para un periodo de 7 años, se incorporarán a los otros cinco -entre ellos la presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena; Josefina Román Vergara; Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez- que ya estaban en la estructura del órgano constitucional autónomo. El 30 de marzo de 2023, Francisco Javier Acuña Llamas dejará vacante su cargo.

Yadira Alarcón Márquez fungía como secretaria técnica del INAI y ex consejera de la Judicatura en la Ciudad de México. Mientras que Rafael Luna Alviso fue titular de la Dirección Jurídica de la Delegación Cuauhtémoc, cuando Ricardo Monreal Ávila fungía como delegado, y en la actualidad se desempeñaba como coordinador de la Consultoría Jurídica Legislativa en el Senado.