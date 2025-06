Juzgadores llaman ‘traidor’ a ex procurador de AMLO y magistrado del CJF

Bernardo Bátiz y Vázquez, de 88 años de edad, futuro magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fue abucheado durante una Ceremonia de Reconocimiento a la Trayectoria Judicial.

En el evento, llevado a cabo en la Escuela de Formación Judicial, se reconocería a 85 magistrados de circuito que estaban adscritos en la Ciudad de México y optaron por jubilarse, para no participar en la elección del domingo 1 de junio de 2025.

Además de Bátiz y Vázquez, el presídium estaba integrado por los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Javier Láynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como por los magistrados José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez, quienes fueron ovacionados por los asistentes a la ceremonia.

Pero cuando el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal (PGJDF) fue anunciado, nadie aplaudió.

No obstante, el consejero del CJF tomó el micrófono, sin pedir anuencia de la ministra presidenta de la SCJN, y empezó a improvisar un discurso respecto a la importancia de los jueces, en el cual también reconoció su labor.

Los reclamos empezaron cuando se refirió a la reforma judicial como “una revolución pacífica” y “un cambio de fondo”. Uno de los asistentes al evento lo calificó de hipócrita y traidor, lo que provocó la reacción airada de Bátiz y Vázquez, quien exigió respeto.

La ceremonia que era privada, pero que, sin embargo, era transmitida por el canal en la plataforma YouTube del máximo tribunal constitucional, fue cortada en el momento en que Bátiz y Vázquez respondía a los dichos de los asistentes.

“¡No me hubieran invitado!”, gritó el ex titular de la PGJDF, recordando que él siempre insistió en la necesidad de una reforma al PJF. “¡No hubiera venido!”, le increparon. “Tápense los oídos como lo han hecho otras veces”, replicó Bátiz y Vázquez.

“Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma, son minoritarios”, insistió el consejero del CJF. “No así, no con acordeones”, se burlaron los asistentes al evento. “Yo no vine a ofenderlos, vine a elogiar a quienes han entregado su vida, si quieren escuchen, si no tápense los oídos”, insistió Bátiz y Vázquez.

El futuro magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial manifestó su admiración para quienes hubieran hecho carrera como jueces, por lo que pidió un aplauso para ellos, solicitud que no obtuvo respuesta. La ceremonia continuó, mientras que Bátiz y Vázquez permaneció en su lugar en el presídium.

Hasta un corte de las 13:00 horas del 5 de junio de 2025 -tiempo de la Ciudad de México-, Celia Maya García, Eva Verónica de Gyves Zárate, Bernardo Bátiz y Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino H León Tovar, se perfilaban para ser magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del PJF, encargado de investigar, sancionar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas, por las faltas que cometieran las personas que desempeñarían funciones jurisdiccionales.

Con un avance del 99.7270 por ciento de actas electorales computadas y una participación ciudadana de 12.8848 por ciento, Maya García -dos veces candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, dos veces candidata a ministra de la SCJN y actual magistrada del CJF, nominada ambas veces por el presidente López Obrador-, mantenía la ventaja de entre 38 candidatos a integrar el TDJ. Bátiz y Vázquez, permanecía en segundo sitio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), del 20 de diciembre de 2024, el decreto por el que se expidió la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se formalizó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal.