Karime Macías pronto sería extraditada de Inglaterra a México

La Fiscalía de Reino Unido indicó que en los próximos días definirá la fecha para la audiencia de extradición de Karime Macías Tubilla -ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa-, la cual se retrasó debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó ayer domingo 18 de abril, que la justicia de Reino Unido concedió medidas cautelares en torno a la acusada, “consistentes en un brazalete de localización”, el cual Macías Tubilla deberá portar todo el tiempo.

La ex esposa del que fuera mandatario estatal veracruzano del 2010 al 2016, también deberá firmar periódicamente en una estación de Policía de Londres, además de que tiene restringido su acercamiento a estaciones de partida terrestres, marítimas y aéreas, mientras se desahogue el juicio de extradición.

La FGR indicó que la Fiscalía del Reino Unido le externó sus disculpas debido a la demora en este procedimiento, pero indicó que el retraso se debe a la persistencia de la pandemia del Covid-19, lo cual aplazó el cronograma establecido para sus actividades.

“La Corte de Magistrados de Westminster espera los trámites correspondientes para fijar la fecha de la audiencia de extradición de Macías”, según lo indicó la Fiscalía mexicana en un comunicado.

TRIBUNAL NIEGA AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN A KARIME MACÍAS

El pasado 19 de febrero, por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, negó un amparo que solicitó Macías Tubilla contra la orden de aprehensión y de extradición en su contra. Los magistrados concluyeron que los datos de prueba presentados por la Fiscalía de Veracruz son por ahora suficientes para sostener las acusaciones.

“Sobre el material probatorio para que se le mandara a aprehender, básicamente aquí se dice que, bajo la premisa de que sólo se requieren datos que hagan probable tanto el delito como la participación de la aquí quejosa, el material disponible que tuvo a la vista la autoridad responsable, cumple con esos estándares que son exigidos para esa orden de captura”, mencionó el magistrado ponente Juan José Olvera López.

Una de las controversias discutidas por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, fueron las declaraciones de Juan Antonio Nemi Dib, ex Secretario de Salud en el Gobierno de Duarte de Ochoa, quien primero acusó a Macías Tubilla y luego desmintió sus dichos, alegando que fue presionado y torturado para imputarla.

KARIME MACÍAS SE AMPARA CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN

El 18 de febrero del 2020, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite una demanda de garantías promovida por Macías Tubilla para evitar ser detenida en México.

Ello porque existe una orden de aprehensión librada en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por más de 112 millones de pesos en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno estatal de Veracruz.

El juicio de amparo fue interpuesto el 14 de febrero del 2020 y admitido por el juez Vargas Alarcón a trámite tres días después. Un juez de la corte de Westminster decidió el 9 de enero del 2020, que a partir de ese día la ex primera dama de Veracruz quedaría en libertad bajo ciertas restricciones, luego de que pagó una fianza equivalente a 3.5 millones de pesos mexicanos.

El juzgador manifestó que si Macías Tubilla violaba los criterios de la detención bajo fianza, entonces podría ser detenida y enfrentar su proceso en reclusión. La ex esposa del ex mandatario veracruzano estuvo presente durante el anuncio del juez y solo se limitó a dar su nombre, así como otros datos personales al escuchar lo que ocurriría si viola la libertad bajo fianza.

El 3 de diciembre del 2019, Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, negó a Macías Tubilla la protección judicial contra la solicitud al Reino Unido para extraditarla y contra la orden de aprehensión librada en su contra por el supuesto fraude al DIF de Veracruz.

El juez federal Brieba de Castro señaló en su resolución, que “para el libramiento de una orden de aprehensión no es necesario que exista acreditación de los elementos del delito, sino únicamente la probabilidad de que los hechos ocurrieron de determinada manera”.

El 25 de mayo de 2018, Alma Aleida Sosa Jiménez, juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, ordenó la captura de Macías Tubilla por el delito de fraude específico.

Según la imputación de la Fiscalía de Veracruz, entre 2011 y 2012, por órdenes de Macías Tubilla, en su calidad de presidenta del Patronato, el DIF estatal simuló la contratación de servicios con seis empresas “fantasma” por 112.2 millones de pesos.

Las compañías favorecidas están enlistadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “factureras”, por lo que Javier Marín Atristáin, entonces director administrativo del DIF estatal, denunció estos hechos a partir del 6 de diciembre de 2016.

El 5 de noviembre del 2019, la Corte de Magistrados de Westminster, en Inglaterra, concedió la libertad bajo fianza a Macías Tubilla, luego de que fuera detenida el 30 de octubre de ese mismo año, tras acudir una audiencia ante autoridades británicas, para comparecer sobre la solicitud de extradición que realizó en octubre del 2018 el Gobierno de México a su homólogo del Reino Unido.

En la audiencia preliminar, el juez Michael Snow, confirmó que el depósito de una fianza de 150 mil libras (3 millones 690 mil 837 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual), se había efectuado, y por tanto la ex primera dama veracruzana podía quedar en libertad restringida, después de que permaneció en custodia hasta la mañana de ese día.

El 29 de octubre del 2019, la FGR informó, que con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sus homólogos del Reino Unido, se aprehendió en la capital inglesa, a Macías Tubilla, para presentarla ante autoridades judiciales de aquel país.

La información fue confirmada al periodista Ciro Gómez Leyva por el abogado de la ex primera dama veracruzana, Marco Antonio del Toro Carazo, quien dijo que la esposa del ex gobernador de Veracruz, no fue detenida, sino que asistió de forma “voluntaria” a una audiencia judicial, además de que recordó que su clienta tiene una solicitud de asilo político.

El 26 de febrero del 2019, la Fiscalía mexicana solicitó al Gobierno del Irlanda del Norte, su intervención para la detención provisional con fines de extradición en contra de Macías Tubilla.

En junio del año 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había solicitado al Gobierno del Reino Unido, la solicitud de extradición de Macías Tubilla, ya que presumía que se encontraba viviendo en Londres.

Por su parte, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado de la ex primera dama veracruzana, había advertido que no había prueba alguna en contra de su cliente, y que la solicitud de detención con fines de extradición no tenía sustento jurídico.

“Es materialmente imposible que la señora Karime Macías Tubilla cometiera el acto ilícito que se le imputa ya que nunca ocupo un cargo público, pues si bien fue Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, únicamente tenía una posición honoraria y jamás estuvo en posibilidad de dar instrucciones de realizar o no determinados hechos”, señaló el litigante.

El 30 de mayo 2018, luego de que el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares develó la ubicación exacta de la ahora ex esposa de Duarte de Ochoa y su familia en Londres, el corresponsal de la cadena Televisa, Horacio Rocha, llegó hasta el lugar e intentó entrevistar a la ex primera dama veracruzana.

Durante la transmisión del programa matutino Despierta con Loret fue difundido el video del acercamiento que el reportero tuvo con Macías Tubilla, mismo que muestra el momento en el que ella, acompañada por al menos otros dos adultos, y sus hijos menores de edad, caminaban por calles londinenses.

Los adultos se cubrieron la cabeza para evitar ser identificados, mientras que la esposa de Javier Duarte, en su intento por evadir la cámara que la filmaba, se dirigió rápidamente hacia la puerta del edificio donde habita con su familia.

Sin embargo, por lo apresurado de su acción, Macías Tubilla, olvidó a su hijo afuera del edificio, tal como se puede observar en el material audiovisual. Al ver que su primogénito se había quedado afuera de su domicilio, la ahora ex esposa de Duarte de Ochoa no tuvo más opción que abrir la puerta, momento en el que aprovechó y tomó una foto al reportero, quien le pedía alguna declaración.

Macías Tubilla vive en un barrio exclusivo de Londres, muy cercano al Palacio de Buckingham de la Reina Isabel y tiene gastos de 60 mil libras mensuales, el equivalente a un millón 620 mil pesos al mes, según lo informó en su momento Yunes Linares.

Ese mismo mes, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, concedió a la Fiscalía veracruzana una orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla, no obstante, la ahora ex esposa de Duarte de Ochoa se amparó, y el recurso fue sobreseído porque el juez señaló que no puede emitir alguna resolución porque no se había concretado la captura de la inculpada.

Asimismo, la defensa de Macías Tubilla pidió un amparo en revisión, ya que desde el año pasado es buscada en más de 190 países para ser detenida, extraditada y puesta a disposición de las autoridades locales, luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja tras la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a la entonces PGR.

KARIME MACÍAS SE DIVORCIA DE JAVIER DUARTE

En octubre del 2019, luego de 20 años de matrimonio, la relación entre el ex gobernador de Veracruz y Macías Tubilla finalizó, después de que ella solicitó el divorcio tras un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 16 de mayo de ese mismo año.

Duarte de Ochoa aceptó que Macías Tubilla tuviera la guarda y custodia de manera definitiva de sus tres hijos, a los que podría visitar en Inglaterra. Además, el ex mandatario veracruzano también se comprometió a dar una pensión alimenticia de 180 mil pesos mensuales, pago que debía realizar durante los primeros cinco días de cada mes.