Ken Salazar afirma que AMLO temía información que ‘El Mayo’ Zambada pudiera revelar en EU

En su libro de memorias, cuyo contenido anticipó el diario Reforma, el ex embajador estadounidense en México, Ken Salazar, afirmó que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador estaba “muy preocupado” por la información que las autoridades de Estados Unidos podrían obtener de Ismael Zambada García, “El Mayo”, tras su captura en julio de 2024.

Las revelaciones están contenidas en el libro “Las Fronteras: Mi Lucha por un EE.UU. incluyente”, que será publicado en julio por la editorial BenBella Books. En la obra, Salazar narra episodios de su gestión como representante diplomático de su país en México entre 2021 y 2025.

Según el relato del ex diplomático, a finales de agosto de 2024, un empresario mexicano cercano a López Obrador, cuya identidad mantiene en reserva y a quien identifica como “El Susurrador”, le transmitió directamente la inquietud del entonces Mandatario.

“No puede soltar el poder. (AMLO) está muy preocupado por la información que Estados Unidos pueda obtener de ‘El Mayo’”, habría advertido el intermediario, según la versión de Salazar.

En el libro, el ex embajador describe a “El Susurrador” como “un prominente empresario mexicano” que fungía como amigo y confidente del entonces Presidente: “Era alguien que le susurraba al oído a AMLO”.

La preocupación de López Obrador, según Salazar, giraba en torno a la posibilidad de que “El Mayo” proporcionara datos comprometedores sobre funcionarios públicos mexicanos, como si el capo “pudiera ‘soltar la sopa’ sobre cualquier cantidad de funcionarios”, escribió.

Respecto a la captura misma de Zambada García, Salazar sostiene que la llegada del fundador del Cártel de Sinaloa a manos de las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 tomó por sorpresa a funcionarios de EU y atribuye el episodio a la actuación de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien igualmente fue detenido.

“Como Embajador de Estados Unidos en México, yo me enteré de estos arrestos esa misma tarde”, afirma.

El ex diplomático también relata que, pese a la relación que construyó con López Obrador desde su llegada a México en 2021, el entonces Presidente dejó de comunicarse con él tras la captura de Zambada García y las críticas que formuló a la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano.

“Le escribí varias notas privadas a AMLO expresando mis preocupaciones y sugiriendo alternativas a su reforma judicial. Pero al igual que mis otras comunicaciones de ese tiempo, estas quedaron sin respuesta”, escribe.

El 23 de agosto de 2024, López Obrador acusó públicamente a Salazar de vulnerar la soberanía nacional por sus comentarios sobre la reforma al Poder Judicial. El ex diplomático rechaza esa acusación.

“Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Había hablado sobre el Estado de Derecho en Estados Unidos y en México”, dijo.

En sus memorias, Salazar también argumenta que existía preocupación por la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas y advierte que la elección popular de integrantes del Poder Judicial habría fortalecido a los cárteles.

“Era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del Gobierno. Un Poder Judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles”.

Ken Salazar concluyó su gestión como embajador de EU en México el 7 de enero de 2025.