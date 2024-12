Ken Salazar critica la visión de ‘dividir y hacer muros’

A unos días de que deje la representación diplomática de Estados Unidos en México, el Embajador Ken Salazar dijo que aún se necesita mucho trabajo para garantizar la seguridad en ambos países, pero mostró optimismo porque se trabaje de la mano.

“Yo tengo un optimismo, ya tenemos una base buena y hay mucho trabajo que hacer y lo vamos a hacer, ojalá como socios”, sostuvo.

Ante medios, Ken Salazar señaló que entre los dos países no deben existir muros, sino cooperación para mejorar la seguridad y el bienestar mutuo.

“Hay otra visión, ustedes la conocen muy bien, es la visión de dividir, de hacer muros, de ver a una gente inferior a otra gente. Eso no es la visión de nosotros. La visión de nosotros es de ser socios, iguales y de ser una familia”.

El diplomático hizo estas declaraciones luego de que ayer el presidente electo de EU, Donald Trump, se comprometiera a continuar con el muro en la frontera sur con México.

Reiteró que, al llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, tomará acciones para detener la migración irregular.

‘Gobierno de Biden optó por ver a México como socio’

El diplomático que dejará la embajada de EU en México, el próximo 7 de enero, destacó que el gobierno del Presidente Joe Biden optó por ver en México un socio en migración, combate de fentanilo, armas, lo cual “difiere de la otra visión”.

“La relación entre México y Estados Unidos es larga, entonces pasarán presidentes allá, sexenios acá, pero la relación será para siempre, entonces yo les deseo a los que vienen lo mejor. Tengo confianza que vamos en buen camino”, declaró en la develación de una placa conmemorativa en las instalaciones de la nueva embajada de Estados Unidos en México.

“Muchas veces se ve nomás como una relación en crisis, una frontera descompuesta, una migración desordenada por décadas y décadas, una inseguridad profunda en muchos estados de México, que también afectan muchísimo los Estados Unidos. Entonces, el papel de nosotros es cómo vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar como socios”, indicó.

La unión entre México y EU tiene que ser de respeto y reconocimiento, declaró.

Al ser cuestionado por el futuro embajador en México Ron Johnson designado para sucederlo en el cargo, Ken Salazar respondió que le desea lo mejor.

El mes pasado, Ken Salazar señaló que la estrategia de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó y advirtió que la austeridad no sirve para combatir la inseguridad.

Sin embargo, el funcionario dijo que confía en que el proyecto de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga éxito; aunque insistió que se requiere cooperación bilateral, trabajar como socios y con respeto a la soberanía, lo cual en el último año no existió.