Ken Salazar dice que nunca tuvo evidencia de vínculos entre AMLO y el narco

Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, aseguró que nunca tuvo evidencia de presuntos vínculos entre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico, en una entrevista publicada por el periodista Jorge Ramos, con motivo del lanzamiento de su libro ‘Borderlands’.

Durante la conversación, realizada de forma remota y difundida en el canal de YouTube del periodista, Ramos cuestionó al ex diplomático sobre un pasaje del libro en el que se cita a una fuente identificada como “el Susurrador”, quien señalaba que López Obrador estaba preocupado por la información que Ismael “El Mayo” Zambada pudiera revelar tras su detención. Salazar respondió que jamás se le presentó evidencia de que el ex presidente mantuviera ese tipo de conductas, y añadió que le tiene respeto. Ante la pregunta directa sobre si hubo acuerdos entre López Obrador y el crimen organizado, Salazar contestó que no tenía conocimiento de que eso ocurriera.

El ex funcionario reconoció, sin embargo, la existencia de corrupción en distintos niveles del gobierno mexicano, y citó como el caso más documentado el de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Salazar también se refirió al traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Nuevo México el 25 de julio de 2024, ocurrido tras su presunto secuestro por parte de Joaquín “El Güero” Guzmán. El ex embajador sostuvo que Estados Unidos no participó en la operación y que su gobierno únicamente intervino para detener a ambos una vez que la aeronave aterrizó en territorio estadounidense. Atribuyó el desenlace a la presión que ambos gobiernos ejercían sobre los líderes del Cártel de Sinaloa. Como ejemplo de cooperación bilateral exitosa mencionó la captura de Rafael Caro Quintero en julio de 2022.

Cuatro días después de conocerse la entrevista, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la versión del exembajador, luego de que se difundiera que el avión utilizado en el operativo fue exhibido en un museo donde el FBI se atribuyó la operación. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria nacional preguntó públicamente si el exembajador había mentido, y pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer si la agencia estadounidense actuó sin autorización de México. Confirmó además que la FGR mantiene investigaciones abiertas tanto en el caso de Sinaloa como en el de Chihuahua.

Consultado sobre si Sheinbaum Pardo debería extraditar a diez funcionarios y ex funcionarios mexicanos investigados por presuntos vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, Salazar se negó a fijar postura, al señalar que no contaba con evidencias sobre esos casos. El ex diplomático añadió que el combate al tráfico de fentanilo y de armas desde Estados Unidos hacia México son asuntos pendientes que ha planteado ante el Congreso y la Casa Blanca.