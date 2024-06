El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, espera que la virtual ganadora a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, busque la reconciliación y escuche a la oposición y a la sociedad civil.

A tres días del 2 de junio, el Embajador estadounidense habló en un foro con Atlantic Council sobre el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum, el cual calificó como “histórico” y señaló que fue “un buen día para la democracia”.

Las declaraciones de Salazar se presentan un día después de que los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sostuvieran una llamada telefónica en la que garantizaron mantener una sólida cooperación hasta el término del mandato de AMLO, así como una relación bilateral estable durante el proceso de transición hacia la administración de Sheinbaum.

“Se comprometieron a mantener su sólida cooperación hasta la conclusión del mandato del Presidente López Obrador y a asegurar una relación bilateral estable y productiva durante la transición a la administración de la Presidenta electa Sheinbaum”, señaló un comunicado de la Casa Blanca.

Pide a Sheinbaum buscar reconciliación

Salazar reconoció que durante el proceso electoral la oposición expuso puntos válidos, sobre los cuales no dio detalles, pero dijo que deben ser considerados por el próximo Gobierno.

De tal manera, mencionó que espera que la morenista escuché las voces de la sociedad civil y de la oposición con el objetivo de crear un esfuerzo y abordar los desafíos que enfrenta el país.

“La sociedad civil es muy importante y hay que escuchar su voz y la de la oposición. Todo el foco ha estado en la presidenta electa Sheinbaum, y con razón dados sus logros, pero también es importante reconocer que las voces de la oposición estaban planteando algunos puntos válidos”, expresó en el foro que se llevó a cabo en Washington.

“No tomamos partido”, dice Salazar

Durante la conversación, el exsenador estadounidense dijo que no influyeron en el resultado de las elecciones, pues no tomaron partido.

“Lo que intentamos hacer es... Nosotros no tomamos partido, no votamos y no influimos en el resultado. Son unas elecciones mexicanas y la población mexicana decide su liderazgo, pero lo que hacemos es involucrarnos”.

Recordó que lo que hicieron fue establecer contacto con los equipos de campaña tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez.

Añadió que a ambos equipos entregó “la misma agenda” con sus puntos y reportes sobre diversos temas.

Ve como “buena señal” permanencia de Secretario de Hacienda

Salazar también habló sobre el anuncio de Sheinbaum acerca de la permanencia de Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda y dijo que es una “buena señal”.

Dicho anuncio lo hizo la morenista un día después de su virtual triunfo y confirmó que el actual secretario de Hacienda aceptó continuar al frente de la dependencia.

“Quiero agradecer a Rogelio Ramírez de la O por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional, es un gran servidor público, que da certeza del buen manejo financiero y económico como le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá nuestro gobierno”, dijo Sheinbaum en un mensaje a través de sus redes sociales.

En cuanto a ello, el embajador dijo que Ramírez de la O “conoce cómo funciona la economía” y agregó que es “un buen augurio” para la integración comercial entre México y Estados Unidos.

Esto debido a que el economista ha sido un defensor del T-MEC -el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá- y aboga por la relocalización de empresas a América del Norte.

El pasado 3 de junio, Salazar felicitó a la virtual presidenta y aseguró que trabajarán en conjunto en temas de importancia para México y Estados Unidos.

“Felicito a la doctora @Claudiashein por su victoria histórica como la primera presidenta de América del Norte. Trabajaremos con ella y con su equipo en los temas de importancia compartida para nuestras grandes naciones”, expresó.