El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que tenía “la mayor disposición a dialogar con el liderazgo de México sobre la elección directa de jueces e intercambiar opiniones sobre los distintos modelos, tales como la elección de retención”.

Ello después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el como “actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como una declaración desafortunada e imprudente”, las declaraciones Salazar, quien advirtió, un día antes, que la reforma al Poder Judicial de la Federación que incluyó “la elección directa de jueces”, representaría “un riesgo para el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías”.

“Las preocupaciones que expresé sobre la elección directa de jueces son en espíritu de colaboración. Como socios, buscamos un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran progreso democrático y económico que hemos alcanzado”, escribió Salazar en su cuenta de la red social X, el ex Secretario del Interior de Estados Unidos.

“Hemos creado una relación sin precedentes como socios e iguales entre :bandera-mx: y :us:. Por ello, la comunicación es crucial, especialmente cuando se trata de nuestras metas comunes en seguridad y nuestras relaciones comerciales”, agregó.

“Tengo la mayor disposición a dialogar con el liderazgo de México sobre la elección directa de jueces e intercambiar opiniones sobre los distintos modelos, tales como la elección de retención”, finalizó.

Marcelo Ebrard, ex Secretario de Relaciones Exteriores, destacó que el Tratado de Libre Comercio entre, era “el mejor negocio entre los dos [México y Estados Unidos] y Canadá, con todas las cifras que hay”, por lo que pidió a los respectivos socios comerciales mexicanos, “no ponerlo en peligro”.

El futuro Secretario de Economía en el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, agregó que México no había tenido injerencia, ni intervino en procesos internos de sus dos asociados, por lo que no consideraba que la reforma judicial “sea tema” cuando se hablaba del T-MEC.

“No es tema del tratado, no está en el tratado, que no nos amenacen con eso. No, no es cierto. La revisión del tratado es un proceso diferente, tiene sus tiempos, tenemos que concluirlo en 2026”, detalló Ebrard durante el foro con empresarios “Morelos: Destino para la inversión”.

Asimismo, recordó entonces que el T-MEC era conveniente “defenderlo, protegerlo y fortalecerlo“, sobre todo ante la competencia que Estados Unidos tenía con el mercado asiático.

“La revisión del Tratado es un proceso diferente, tiene sus tiempos, tenemos que concluirlo en 2026 y nos conviene mucho a México y Estados Unidos defenderlo, protegerlo y fortalecerlo, y más ahorita con la competencia que Estados Unidos tiene con Asia”, comentó.

“Entonces, no nos alarmemos, sangre fría, cautela, somos amigos, pero también hay que decirlo cuando no estemos de acuerdo en algo, ¿no?“, enfatizó Ebrard, quien, en otro momento de su intervención, hizo referencia a que el propio Presidente estadounidense, Joe Biden, había planteado realizar su propia reforma judicial “empezando en la [Suprema] Corte”.

Sugirió al “querido Ken”, a quien calificó como “un amigo”, que cada quien se centrara en sus cambios internos, ya que México no se pensaba posicionar contra la propuesta de Biden.

“México va a tomar sus decisiones [...] el país, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] que más jueces elige, no de ahora, hace casi dos siglos, se llama Estados Unidos de América, que me explique el señor Ken Salazar cómo es que eso pueda poner en peligro la democracia”, insistió.

“‘What are you talking about?, dear Ken?’ Dije yo, ‘dear Ken’, porque es un gran amigo, es un buen amigo, créame que lo estimo. Cada quien que haga los cambios que necesita, pero si los dos países están haciendo o planteando un cambio judicial, es que es que hay una necesidad de hacerlo, cada quien en su fórmula”, agregó.