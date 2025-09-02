Kenia López Rabadán será la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Después de tres días de negociaciones, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados avaló que fuera Kenia López Rabadán, integrante del grupo parlamentario del PAN, quien presidiría la Mesa Directiva de San Lázaro, durante el segundo año de la LXVI Legislatura.

El PAN había planteado como opciones para presidir la Mesa Directiva de San Lázaro a los legisladores López Rabadán, Margarita Zavala Gómez del Campo, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Germán Martínez Cázares y Federico Döring Casar. Como vicepresidente, Morena propondrá a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, aún presidente de dicha instancia legislativa.

Se espera que al mediodía del 2 de septiembre de 2024, la nueva Mesa Directiva sea votada por el Pleno de la Cámara de Diputados, en una sesión que fue convocada como presencial, dado que se requiere mayoría calificada.

¿QUIÉN ES KENIA LÓPEZ RABADÁN?

Kenia López Rabadán, de 50 años, nació en la Ciudad de México, el 25 de octubre de 1974. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y Doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Fue Diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la IV Legislatura. También se desempeñó en la LXI Legislatura, donde presidió la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Después fue Diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Dentro del Partido Acción Nacional es consejera nacional y miembro de la Comisión Nacional Permanente, a su vez, es integrante de la Comisión Organizadora Nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional.

Fungió como Senadora de la República por el principio de representación proporcional, en la LXIV legislatura, del 5 de febrero de 2024 al 31 de agosto de 2024.

Fue jefa de la Oficina de Campaña y vocera de Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata, en ese mismo año, a la Presidencia de la República por el PRI, PAN y PRD con la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Desde el 1 de septiembre de 2024 es Diputada federal del Congreso de la Unión, por el principio de representación proporcional.