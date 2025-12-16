Kershenobich descarta alerta sanitaria por ‘supergripe’ en México

El Secretario de Salud David Kershenobich Stalnikowitz descartó que la variante de Influenza H3N2 subclado K, conocida coloquialmente como “supergripe”, represente un problema de salud pública actual para el País.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal informó que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo, aunque hasta la fecha solo se confirmó un caso en territorio nacional.

Kershenobich Stalnikowitz explicó que, si bien esta variante registra circulación activa en Europa y Estados Unidos, la vacuna contra la influenza que aplica el sector salud en México es efectiva contra dicha cepa.

“Este es un llamado precisamente a reforzar la vacunación contra la influenza”, declaró, tras confirmar que el biológico disponible cuenta con la cobertura necesaria para proteger a la población ante esta mutación.

Respecto a las características clínicas del virus, señaló que la variante posee una mayor capacidad de contagio; sin embargo, responde positivamente a los tratamientos antivirales convencionales, incluido el Oseltamivir.

El Gobierno federal aseguró contar con los insumos necesarios para enfrentar la temporada invernal.

“Tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, la posibilidad, el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general”, afirmó Kershenobich Stalnikowitz.

Según los reportes oficiales, la incidencia de casos de influenza en el ciclo actual mantiene cifras similares a las registradas durante 2024, periodo en el que se logró el control epidemiológico mediante la inmunización.

“No representa en este momento ningún problema para el País, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica”, reiteró.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir a los centros de vacunación, con prioridad en los grupos de riesgo.

La convocatoria se enfoca en niñas y niños de entre seis meses y 5 años de edad, personas mayores de 60 años y ciudadanos con comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o condiciones que comprometan el sistema inmunológico.