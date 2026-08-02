‘La 4T defiende la libertad de expresión’, dice Sheinbaum desde Oaxaca

En medio de señalamientos de censura por los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el movimiento de la “Cuarta Transformación” defiende la libertad de expresión.

En su discurso desde San Lorenzo Cacaotepec, en Oaxaca, la mandataria definió la identidad de su movimiento político al señalar que se reivindican como la “Cuarta Transformación” de la vida pública del país, cuyo propósito es mantener un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

“Defendemos cinco principios, al menos, que son los principios por los que ha luchado el pueblo de México desde la Independencia. Defendemos la libertad, la libertad del pueblo de México; la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas, pero sobre todo la libertad está asociada al bienestar”, sentenció la mandataria durante el arranque de obra del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Oaxaca.

Las declaraciones de Sheinbaum formaron parte del anuncio para la construcción de un nuevo Hospital del IMSS Bienestar, con lo que se creará la Ciudad Salud “Ñuu tata”.

Señalamientos y críticas por censura

Los dichos de Sheinbaum este domingo ocurrieron en el contexto de los señalamientos y críticas de que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias buscan censurar a los medios de comunicación.

El pasado 28 de julio, la mandataria y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentaron los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

En conferencia matutina, ambas funcionarias explicaron que las disposiciones derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y buscan hacer efectivos los derechos de las personas que consumen contenidos de radio y televisión.

Un día después de su presentación, Sheinbaum negó que los lineamientos representen un mecanismo de censura. Esto luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestara que, aunque no considera que exista una intención de censurar, el proyecto contiene aspectos que, a su juicio, deben corregirse para evitar riesgos a la libertad de expresión.

Asimismo, al referirse a un titular periodístico que señalaba que los lineamientos buscaban censurar a la radio, la televisión y posteriormente a la prensa y las redes sociales, la mandataria rechazó esa interpretación.

“Esto es falso, absolutamente falso. No hay censura ni va a haber censura en la ley”, afirmó.

En tanto, el 30 de julio, la presidenta aseguró que “nunca ha habido más libertad de expresión que ahora”.

La mandataria sostuvo que los lineamientos puestos a consulta pública desarrollan disposiciones ya previstas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada tras un proceso de diálogo con la industria de la radio y la televisión, y reiteró que el proyecto permanece abierto a observaciones antes de su eventual aprobación.

Al rechazar nuevamente que las disposiciones constituyan un mecanismo de censura, Sheinbaum afirmó que “no hay censura ni habrá censura porque es nuestra convicción”.