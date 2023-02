Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, ex jefe de sicarios y lugarteniente de los hermanos sinaloenses Beltrán Leyva, así como, antes, de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, reapareció, el 16 de febrero de 2023, con el número de recluso 05658-748, en los registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

El capo texano, de 49 años de edad, reapareció bajo custodia del Gobierno de EU, para así cumplir los 34 años que le restaban de la condena de 49 años de prisión, misma que concluirá, según el BOP, hasta el 27 de julio de 2056.

El sitio web de la Oficina de Prisiones estadounidense muestra que el recluso, se encuentra en la Penitenciaría Federal de Coleman II, una cárcel de alta seguridad, ubicada en el condado de Sumter, en el estado de Florida.

AMLO AFIRMA QUE EU NO PRECISA SI “LA BARBIE” FUE LIBERADO O NO; “QUEREMOS SABER DÓNDE ESTÁ”, DICE

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 30 de noviembre de 2022, al Gobierno de Estados Unidos, a revelar la ubicación de Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, así como, antes, de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, al considerar que no hay claridad respecto a su liberación.

“Miren esto que está pasando en Estados Unidos, está raro con este señor Villareal, que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos, y queremos saber dónde está, y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Vamos a seguir pidiendo que nos informen”, señaló el mandatario nacional.

“¿Hay orden de aprehensión en contra de la Barbie?”, le preguntó un reportero al titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. “Aquí sí [en México], pero el asunto es lo de Estados Unidos”, respondió el presidente.

“Pero si sale, ¿tendrían que entregarlo a México, si tiene órdenes pendientes?”, insistió el periodista. “Sí, pero se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo extradiciones, también con condenas de muchos años, y allá hacen arreglos y ya no regresan, los liberan”, agregó el político tabasqueño.

“¿Estados Unidos tiene que entregarlo o no, en el supuesto que salga?”, cuestionó el reportero al mandatario nacional. “No tiene por qué salir porque la condena es a muchos años, solamente que haya un acuerdo. Ah, si se da el acuerdo, de todas maneras nosotros tendríamos que actuar, si hay denuncias en México [...] Pues hay que actuar”.

“A mi me llamó mucho la atención que de repente, en un periódico y en exclusiva da a conocer que ya no está en el registro de presos. ¿Quién anda revisando la lista de millones de presos? Pues nadie, esto fue una filtración”, reprochó López Obrador.

EU NOS DIJO QUE “LA BARBIE” SIGUE BAJO SU CUSTODIA, CONFIRMA EBRARD

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, el 29 de noviembre de 2022, que la Embajada de Estados Unidos le reportó que Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, todavía seguía bajo custodia del Gobierno de EU Sin embargo, estaban a la espera de nueva información respecto a la situación jurídica del capo texano.

“Nos dijo la Embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no. Eso fue hoy temprano. De ‘La Barbie’ todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue”, indicó el canciller, entrevistado en Tijuana, Baja California, durante la inauguración de la Oficina de Pasaportes en el Aeropuerto Internacional de dicha ciudad fronteriza con Estados Unidos.

A pesar de que número de recluso 05658-748 -correspondiente a Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, así como, antes, de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”- no aparecía en sus registros, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) dejó abierta la posibilidad, el 29 de noviembre de 2022, que el capo texano continuaba bajo custodia del Gobierno de EU, para así cumplir los 34 años que le restaban de la condena de 49 años de prisión, misma que concluía hasta el 27 de julio de 2056.

Sin embargo, como el BOP no lo reveló, hasta ese momento se desconocía si “La Barbie” salió de la Penitenciaría Federal de Coleman II, ubicada en el condado de Sumter, Florida, Estados Unidos, o cuál agencia federal estadounidense tendría en custodia al capo texano.

“Es posible que esté en alguna instalación del servicio de los US Marshals [Servicio de Alguaciles de EU], pero sus voceros no lo confirmaron hasta la publicación de esta nota”, indicó el medio Univisión Noticias, al cual -sin especificar por qué ocurrió el cambio de custodia-, Benjamin O’Cone, vocero del BOP, dijo que podría deberse a tratamientos médicos o a audiencias judiciales.

“Los reclusos que anteriormente estuvieron bajo la custodia del BOP y que no han completado su sentencia pueden estar fuera de la custodia del BOP por un período de tiempo para audiencias judiciales, tratamiento médico o por otras razones [...] No proporcionamos información específica sobre el estatus de los reclusos que no están bajo la custodia del BOP por razones de seguridad o privacidad”, señaló el mismo funcionario federal estadounidense, al citado medio.

AMLO INFORMA QUE SRE Y SSPC YA INVESTIGAN LA PRESUNTA LIBERACIÓN DE ‘LA BARBIE’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó, el 29 de noviembre de 2022, que la secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), así como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, se encontraban en proceso de confirmar la posible liberación de “La Barbie” en Estados Unidos.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño se reservó de opinar al respecto. Asimismo, aseguró que habría de esperar el transcurso del día, antes de dar por hecho que el ex jefe de sicarios de los Beltrán Leyva habría sido puesto en libertad.

“Ya está pidiendo información Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública [...] Si no está preso hay qué ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era por varios años; aquí en el país hay también denuncias presentadas”, dijo el mandatario mexicano.

“No se sabe con precisión si continúa detenido o no. Como que es todavía muy temprano. En el transcurso del día o mañana se va a saber todo, y no nos adelantemos, vamos a esperarnos para ver qué está sucediendo”, comentó el político tabasqueño.

“No se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no, esto se dio a conocer ayer por el periódico Milenio, quién sabe cuál es su fuente, que desde luego debe ser una agencia estadounidense porque ni modo que se esté buscando en la lista de todos los presos si están o no están. Alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información”, opinó López Obrador.