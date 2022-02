La búsqueda del ‘Mijis’: una misión que se ha extendido a 4 estados y que suma 20 días y contando

Desde el 1 de febrero, la familia de Pedro César Carrizales Becerra, activista y ex Diputado local de San Luis Potosí, conocido como el “Mijis”, no sabe nada de él. Ya se cumplen 20 días desde su desaparición y la incertidumbre crece.

No es la primera vez que esto ocurre. En octubre del año pasado, también se reportó su desaparición mientras se dirigía a un centro de espectáculos en San Luis Potosí para protestar de manera pacífica en contra de Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, por posible acoso sexual contra varias mujeres.

En esa ocasión, según relató el “Mijis”, fue secuestrado y lo dejaron ir con una bolsa puesta en la cabeza tras cantar un tema de Lalo Mora, condición que le pusieron sus captores para no asesinarlo. Entonces, fue localizado por la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza y estaba golpeado.

Dos años antes, en febrero de 2019, sufrió un atentado en San Luis Potosí cuando circulaba en su vehículo, que recibió cinco impactos de bala. Salió ileso.

Ahora, la preocupación de su familia y amigos crece ante los antecedentes de amenazas, secuestro, tortura y ataques en su contra. En octubre, fue localizado tras 15 horas de ser reportado como desaparecido; esta vez, lleva semanas sin que las autoridades puedan dar con él.

En el último audio que envió a su pareja el 2 de febrero, dado a conocer por Milenio Televisión, se le escucha decir: “Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo”.

“Te sigo marcando sobre el camino, mija, no he podido ir hablando porque me tenían detenido, lo que quiero es salir de aquí ya. Gracias, te amo, no puedo ir hablando mucho, mija”, añade.

El vicefiscal de Tamaulipas, Luis Felipe Orozco, declaró el 9 de febrero que hay indicios de que pudo haber estado en Nuevo Laredo entre el 1 y el 4 de febrero.

Con ese dato extra, se extendió su búsqueda y la fiscalía de Tamaulipas se sumó a las investigaciones que realizan las autoridades de San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

La última vez que se supo de él estaba en Coahuila. De acuerdo con sus familiares, iba hacia Nuevo León. Miriam Martínez, su esposa, dijo que en su vista el “Mijis” iba a arrancar un programa llamado La Ruta del Migrante, para ayudar a personas del lugar.

De acuerdo con las autoridades, la última ubicación de Carrizales Becerra se registró en el hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila; abordó un vehículo Dodge tipo Journey, modelo 2014, color rojo.

“La camioneta tiene una abolladura que abarca la salpicadera y la puerta del lado del conductor. Portaba permiso de circulación emitido en el municipio de San Pedro”, señala la ficha de búsqueda.

En la conferencia matutina del 14 de febrero, desde Palacio Nacional, la comunicadora Frida Guerrera leyó una carta que escribió la esposa del “Mijis” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que pidió ayuda para encontrarlo.

“Hoy son 14 días de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa, de no mirar su andar sobre las calles donde transitan los olvidados, de no sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirarlo alimentar y arropar a los migrantes que sobreviven al fuego cruzado, de no escuchar su voz oponiéndose al injusto, son 14 días de incertidumbre y de dolor, no pierdo la esperanza, pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos, y la mía, a las miles de familias incompletas en el país”, decía la misiva.