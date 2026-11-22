Por Manu Ureste

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro, representa un golpe para una de las principales organizaciones criminales del norte de Sinaloa, pero también podría beneficiar indirectamente a “Los Chapitos” en la guerra que mantienen desde hace más de dos años contra la facción de Ismael “El Mayo” Zambada. La detención del capo, además, abre una etapa de incertidumbre al interior del Cártel de Guasave, donde podrían producirse disputas por la sucesión de su liderazgo, y supone un triunfo político para los gobiernos de México y Estados Unidos que, sin embargo, no garantiza la desarticulación de la organización criminal. Así lo señala David Saucedo, especialista y consultor en temas de seguridad, en un análisis compartido con Animal Político sobre las consecuencias de la captura del también conocido como el “Otro Chapo”. Meza Flores, de 44 años, fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, resultado de la colaboración entre organismos de inteligencia de México y Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó inicialmente de la captura de otros dos presuntos integrantes de su organización: Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando, y José “N”, señalado como operador financiero. En un balance posterior, la dependencia informó que el operativo dejó 11 personas muertas —cuatro militares y siete presuntos integrantes del grupo criminal— y ocho detenidos. La captura de Meza Flores, quien figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, desató enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos y establecimientos comerciales en distintos puntos de Sinaloa.



Debilitamiento temporal Una de las primeras consecuencias de la captura de “El Chapo” Isidro, de acuerdo con Saucedo, podría ser el debilitamiento temporal de uno de los principales aliados de “La Mayiza”, la facción del Cártel de Sinaloa vinculada a la familia de Ismael “El Mayo” Zambada. Desde hace aproximadamente un año, explica el especialista, el Cártel de Guasave participa como aliado de “La Mayiza” en la guerra interna que estalló en septiembre de 2024, semanas después de la captura de Zambada en Estados Unidos. La organización de Meza Flores había contribuido a ejercer presión sobre “Los Chapitos” desde el norte del estado. “El golpe a la estructura de ‘El Chapo’ Isidro brinda un respiro a la retaguardia de ‘Los Chapitos’, que desde hace meses sufre embestidas de células de sicarios que salen desde Guamúchil y Angostura para atacar distintos bastiones de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán”, explica Saucedo. La captura, por tanto, podría modificar temporalmente el equilibrio de fuerzas entre las dos principales facciones enfrentadas del Cártel de Sinaloa. Esto no significa, matiza el especialista, que el Cártel de Guasave vaya a romper su alianza con “La Mayiza”. Sin embargo, los reacomodos que previsiblemente se producirán al interior de la organización podrían poner en pausa su participación en la guerra.

Una captura exitosa, pero otro ‘mini culiacanazo’ David Saucedo hace una distinción entre la capacidad de las fuerzas federales para localizar, detener y trasladar al líder criminal, y su capacidad para proteger a la población de las represalias que desató su captura. En el primer aspecto, considera que la operación de las autoridades mexicanas, con la colaboración de organismos estadounidenses, fue ejecutada correctamente. En el segundo, sostiene que el gobierno federal volvió a cometer errores que ya se habían observado en anteriores operativos contra líderes criminales en Sinaloa. “Pero nuevamente falló la contención de los actos de represalia y de narcoterrorismo que desató su detención”, apunta. A juicio del consultor, las autoridades debieron prever una reacción violenta de la organización y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en Guasave para evitar ataques contra la población civil. “Nuevamente vivimos otro mini culiacanazo perfectamente evitable”, afirma. La noche del viernes, mientras se desarrollaba el operativo, ciudadanos quedaron atrapados por la violencia en distintos puntos de Guasave. Como documentó la periodista Ana Karen Rubio, del medio sinaloense Los Noticieristas, familias que paseaban por el malecón María del Rosario Espinoza tuvieron que correr para refugiarse de las detonaciones, mientras aficionados que asistían a un partido de béisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán permanecieron resguardados en el estadio.

Los enfrentamientos y las represalias criminales alteraron durante horas la vida cotidiana de una ciudad que, aunque no había estado exenta de episodios de violencia, había conservado cierta normalidad frente a la guerra que desde hace más de dos años afecta a otras regiones de Sinaloa. La Defensa informó que, tras las detenciones, activó un operativo para liberar las vialidades afectadas por los bloqueos.

Horas de violencia y un vacío de información oficial Otro de los aspectos que cuestiona Saucedo es la estrategia de comunicación del gobierno federal durante el operativo. Mientras en las calles de Guasave se registraban enfrentamientos e incendios de vehículos, las redes sociales se convirtieron en una de las principales fuentes de información para la población. Circularon videos de aeronaves militares, detonaciones y vehículos incendiados, sin que durante varias horas existiera información oficial detallada que permitiera a los ciudadanos conocer lo que estaba sucediendo. “Hubo un vacío informativo durante muchas horas”, señala el consultor, quien considera que las autoridades militares volvieron a mostrar deficiencias en su estrategia de comunicación durante una emergencia de seguridad. Saucedo atribuye también la tardanza en la difusión de información a lo que considera una fractura entre el ala civil y la militar del gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según su interpretación, el equipo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habría permanecido al margen de la operación, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Ricardo Trevilla, difundió información de manera tardía y reactiva. La supuesta falta de participación del equipo de García Harfuch no ha sido confirmada públicamente por las autoridades federales. La mañana de este sábado, el secretario de Seguridad reconoció el trabajo de las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional y calificó las detenciones como un paso importante para la pacificación de Sinaloa. También aseguró que las instituciones del gabinete de seguridad mantienen su despliegue en el estado para proteger a la población.



¿Quién sucederá al ‘Chapo’ Isidro? La detención de Fausto Isidro Meza Flores plantea otra interrogante: quién asumirá el control de la organización criminal que encabezaba y si ese proceso de sucesión se producirá sin enfrentamientos internos. David Saucedo plantea dos posibles escenarios. El primero es que el propio Meza Flores consiga designar desde prisión a un sucesor, ya sea un integrante de su círculo familiar o alguno de sus colaboradores más cercanos. El segundo es que se desate una disputa interna entre distintas figuras de la organización por el control de su estructura y de sus negocios ilícitos. El especialista considera que, debido a la edad del “Chapo Isidro” —44 años—, es posible que el capo no hubiera previsto un mecanismo de sucesión ordenada. A ello se suma que, durante el mismo operativo, las autoridades detuvieron a quien identifican como su segundo al mando y a uno de sus operadores financieros. En cualquiera de los dos escenarios, advierte Saucedo, la captura del líder no implica necesariamente la desaparición del Cártel de Guasave. La permanencia de las redes criminales, políticas, policiales y empresariales que, según el especialista, sostienen a la organización podría permitir que esta sobreviva a la detención de su jefe. Es un fenómeno que, recuerda el consultor, se ha observado en otras organizaciones criminales en México, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, tras la captura, muerte o extradición de algunos de sus principales liderazgos.

Un triunfo político para México y Estados Unidos Más allá de las consecuencias en el mapa criminal de Sinaloa, la captura del “Chapo Isidro” tiene implicaciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El FBI había incluido a Meza Flores en su lista de los diez fugitivos más buscados y ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura. La colaboración de organismos de inteligencia estadounidenses en el operativo fue reconocida por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Saucedo interpreta la detención como una respuesta del gobierno mexicano a las prioridades de seguridad de Washington, pero también como una oportunidad política para la presidenta Claudia Sheinbaum. A juicio del especialista, la captura permitirá a la mandataria mexicana exhibir resultados en materia de seguridad frente a las recientes acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los vínculos del crimen organizado con las autoridades mexicanas. “La detención del ‘Chapo Isidro’ representa una medalla político-mediática para los gobiernos de México y de Estados Unidos”, considera. El consultor prevé que la captura pueda traducirse en un fortalecimiento de la imagen pública de la presidenta y de las Fuerzas Armadas mexicanas, aunque advierte que un éxito político de esta naturaleza no equivale necesariamente a un debilitamiento estructural y duradero del crimen organizado.