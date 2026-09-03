La Conade de Ana Gabriela Guevara suma denuncias por desfalco de hasta $544 millones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto cinco denuncias penales por un presunto desfalco de hasta 544 millones de pesos ocurrido entre 2019 y 2022 en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), durante la gestión de Ana Gabriela Guevara.

Las cinco denuncias penales presentadas por la ASF se basan en los hallazgos de cuatro auditorías de cumplimiento forense, en las que se identificó que la Conade no comprobó gastos del recurso público; entregó apoyos económicos a deportistas y profesores sin que estuviera contemplado en la ley o entregó más dinero del aprobado a organizaciones e instituciones gubernamentales que promueven el deporte.

En total, en esas cuatro auditorías, la ASF detectó irregularidades de 544 millones de pesos que la Conade no pudo aclarar, por lo que los casos pasaron a la Dirección General de Investigación de la Auditoría, que después interpuso las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el proceso que sigue la ASF en estos casos, una vez que se detectaron estas irregularidades por 544 millones de pesos, la Conade fue notificada para que pudiera subsanar las observaciones. Sin embargo, la comisión a cargo de Ana Guevara en ese momento no presentó pruebas para desvirtuar los señalamientos.

La ex corredora campeona mundial en atletismo en 2003 dirigió la Conade entre 2019 y 2024 por invitación del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Ana Guevara fue una de las deportistas más importantes de México luego de participar en dos Juegos Olímpicos en los que ganó una medalla de plata. Sin embargo, su carrera deportiva se ha visto empañada por los señalamientos de corrupción en su paso por el servicio público.

Conade suma cinco denuncias por gestión de Ana Guevara

Animal Político informó que el pasado 28 de agosto, la ASF presentó la quinta denuncia penal por presuntos actos de corrupción en la Conade bajo la gestión de la exatleta. Esta nueva acusación se basa en los hallazgos de la auditoría de cumplimiento forense número 67 de la Cuenta Pública 2022.

De acuerdo con la ASF, una auditoría forense es un tipo de auditoría de cumplimiento financiero que “consiste en la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular”.

En la auditoría forense 67 se detectaron inconsistencias en el manejo de 230 millones 506 mil pesos.

Dentro de esta revisión destaca el caso del World Taekwondo Championships Guadalajara 2022. La Conade entregó recursos públicos a la Federación Mexicana de Taekwondo para este evento, pero la organización y las empresas que contrató no pudieron comprobar gastos por 65 millones de pesos por concepto de arbitraje, transporte, catering, videograbación, escenografía, decoración, limpieza, seguridad privada, entre otros.

Dentro de la misma auditoría forense está el caso del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, que recibió 67 millones de pesos de la Conade y luego no pudo comprobar los servicios que contrató para el “Nacionales Conade 2022”, el evento deportivo más importante del año en México en el que compiten jóvenes de entre 10 y 23 años.

Tanto en el caso del mundial de taekwondo como en el de los juegos nacionales, funcionarios de la Conade validaron la comprobación de gastos, pese a la falta de documentación para acreditar que los servicios contratados fueron cumplidos.

Conade de Ana Guevara arrastra otras denuncias

Además de esta nueva denuncia penal presentada el pasado 28 de agosto, la ASF ya había presentado otras cuatro por presuntos hechos de corrupción registrados en la Conade.

Una se basó en la auditoría de cumplimiento forense 117-DS de la Cuenta Pública 2019, en la que se detectaron presuntas irregularidades sin aclarar por 94 millones 980 mil pesos.

En esa revisión, la ASF detectó casos en los que la Conade contrató servicios de alimentación, vigilancia y seguridad, pero no presentó pruebas documentales de que los trabajos se hayan cumplido.

Luego, la ASF interpuso dos denuncias penales basadas en los resultados de la auditoría de cumplimiento forense número 143-DS de la Cuenta Pública 2020, en la que se detectaron irregularidades en el manejo de 144 millones 431 mil pesos sin aclaración de la Conade.

La comisión no pudo subsanar las observaciones por este monto porque no presentó pruebas de la adquisición de materiales deportivos o el cumplimiento de otros servicios. De igual forma, la Auditoría detectó la entrega irregular de apoyos económicos a 428 personas entrenadoras, sin que estas formaran parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).

Por último, la ASF también interpuso una denuncia penal basada en la auditoría de cumplimiento forense 141-DS, en la que se detectaron irregularidades de 74 millones 390 mil pesos que no fueron aclaradas por la Conade.

En la auditoría 141-DS, la ASF identificó que no existen pruebas de que sí se brindaron servicios contratados por la dependencia, por ejemplo, de seguridad, limpieza, alimentación o de suministro de gas, así como la renta de equipos de cómputo.

Aunque la Auditoría ya suma cinco denuncias por corrupción en la Conade, Ana Guevara negó en todo momento las irregularidades. “Son opiniones, dime un hecho, son opiniones, no hay un solo hecho, se empeñan en querer acreditar lo que no tienen fundamentos sólidos para poder sustentarlo”, expresó la extitular de Conade durante los Juegos Olímpicos de París 2024, ya en el último año de su administración.