$!La Corte elige como su nueva Presidenta a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández

La Ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa como la nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer en ocupar este cargo.

Este lunes, el pleno de la Corte sesionó para elegir al sustituto de Arturo Zaldívar, quien concluyó su período como Presidente del Poder Judicial federal.

En la primera ronda de votaciones, la Ministra Piña Hernández recibió tres votos, contra dos de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Mossa cada uno.

Para la segunda ronda, Gutiérrez Ortiz Mena recibió cuatro votos, Piña Hernández tres, Laynez Potisek dos, y Esquivel Mossa y Pérez Dayán uno cada uno.

Y para la tercera ronda, en la que participaron los dos con más votos, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández recibió seis votos contra los cinco de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Al principio de la sesión solemne, antes de iniciar la votación, la ministra Yasmin Esquivel Mossa tomó la palabra y aseguró que existía una manipulación externa, que tenía como objetivo interferir en la elección de la Presidencia de la SCJN.

Ante el Pleno del máximo tribunal del país, Esquivel Mossa defendió la autoría de su tesis con la que obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de que pidió a sus homólogos, no ceder ante presiones del exterior.

A las 11:00 horas se votó en secreto para elegir entre las 5 candidaturas a ocupar el cargo de presidente de la SCJN. Se hizo por cédula, durante la sesión pública solemne, misma que fue presidida por el ministro decano, Luis María Aguilar Morales, quien en todo momento fue el encargado de dirigir y vigilar que se cumpliera con el procedimiento.

Además, el decano se encargó de designar a dos ministros, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Loretta Ortiz Ahlf, quienes desempeñaron la función de escrutadores para el conteo de las cédulas de votación, Mientras que el secretario general de Acuerdos, a solicitud del ministro que presidió la sesión, entregó y recogió las cédulas de votación.

Con este resultado, la Ministra se convierte en la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, siendo la primera mujer en encabezar el Poder Judicial en México.

Piña Hernández, Ministra desde 2015, basó su proyecto para buscar la Presidencia de la Corte sobre los ejes de fortalecimiento a la función jurisdiccional, consolidación en el combate a la corrupción, reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la SCJN y el CFJ, así como la centralidad de los derechos humanos, a través de unidades especializadas y política de comunicación social.

DISCURSO ÍNTEGRO DE NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, TRAS SER ELEGIDA PRESIDENTA DE LA SCJN

“Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respetables y apreciadas, ciudadanía, invitados especiales que nos acompañan. Triunfa quien consigue la victoria, victorioso que no tiene superioridad o ventajas del contrario.

Ni victoriosa, ni triunfante, hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada jurídica y moralmente a representarlos, a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega, con pasión y honestidad, como lo he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida, al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero.

Si estoy pronunciando estas palabras es porque la mayoría de mis compañeras y compañeros me honraron con su voto, depositaron en mí su confianza, sus anhelos, también sus inquietudes de cómo se debe guiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal por el camino que nos marca nuestra Constitución.

La encomienda es compleja, contaré con ese anclaje común, el trayecto es viable, arribaremos a buen puerto. Tengo y tendré siempre muy presente que el resultado es producto de un arduo proceso al interior de este colegiado, espejo de la complejidad nacional y consecuentemente institucional que estamos viviendo, electores y candidatos analizamos, muy diversos escenarios, partiendo de nuestras convicciones y prioridades institucionales. Transitamos de buscarse elegidos a decidir a quién elegir, el panorama ha sido incierto hasta el último momento.

La incertidumbre es un presupuesto de la libertad. Como sucede cuando votamos un día, en esta decisión, también hay reservas en las consideraciones derivadas de nuestra pluralidad; pluralidad, que representa sin duda alguna una de las grandes riquezas de este órgano colegiado y como también sucede en nuestra labor jurisdiccional, la decisión no remite a una concepción personal, sino a un proyecto siempre perfectible del Poder Judicial Federal que hablemos de construir todos juntos. Insisto, aquí no hay triunfo, no hay victoria, la Presidencia, resultado de la mayoría, a ella se debe, de ella depende, así lo asumo.

La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad, los representa ustedes, ministros y ministras, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal represento también a las mujeres.

Les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros, reconozco la importantísima, determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal.

Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras, me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos

Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están, trabajaremos, nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres, ese es un anhelo, que no les quepa duda.

Por decisión de mis compañeras y compañeros, asumo la máxima responsabilidad que, como mexicana, abogada, jurista, integrantes del Poder Judicial Federal puedo aspirar. La asumo consciente de su complejidad y ante ello, si bien se antoja la magia y el ilusionismo, lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, es lo que soy, en lo que somos como juzgadores y juzgadores, estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía, así con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo recto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Gracias.







¿QUIÉN ES NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ?