La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la actuación del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien concedió el 11 de agosto la suspensión a la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua, tras admitir la controversia constitucional que promovió en contra de la Secretaría de Educación Pública por aparentes violaciones a los procedimientos en la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, para el ciclo escolar 2023-2024.

El Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador -a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la SEP-, presentó un total cuatro recursos de reclamación contra los acuerdos dictados por Aguilar Morales.

Dos de ellos cuestionan la admisión a trámite de la controversia, alegando que debió ser desechada por improcedente, mientras que otros dos impugnaban la suspensión.

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quedó a cargo de elaborar los proyectos de las reclamaciones contra la suspensión, mientras que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para los recursos contra la admisión, ello aunque Aguilar Morales no forma parte de la Primera Sala de la SCJN.

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, indicaba el acuerdo del Ministro Aguilar Morales, publicado el 11 de agosto.

“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, señalaba el acuerdo.

El Ministro solicitaría informes a las autoridades educativas federales para elaborar un proyecto de sentencia, mismo que será sometido a consideración en el Pleno la Corte.

Dicha controversia constitucional de la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua fue la primera que admitió la SCJN, derivada de la distribución de los libros de texto gratuitos.

El Gobierno estatal señaló como autoridades responsables de dichas violaciones a la SEP Federal, incluyendo a la Subsecretaría de Educación Básica, así como a la Dirección General de Materiales Educativos, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

También a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, así como la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, y, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.

Chihuahua fue la primera entidad federativa que impugnó ante la SCJN los contenidos y la difusión de los libros de texto gratuitos. La SCJN también tenía pendiente resolver si atraía o no la revisión de la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia, en la cual una juez instruyó someter los materiales educativos a consultas.

El 10 de agosto, Madhay Soto Morales, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, también suspendió temporalmente la distribución de los libros de texto gratuitos en dicha entidad, en un amparo presentado por la Clínica de Derechos Humanos A.C., representada por Eduardo Rivas Martínez.

López Obrador dijo el 14 de agosto que acataría la resolución de Aguilar Morales. No obstante, durante su conferencia de prensa matutina señaló que el Ministro era deshonesto y la Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, era conservadora, irresponsable y politiquera.

”Acaba de dar a conocer un Ministro de la Corte que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes de Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua”, declaró el mandatario nacional.

”¿Qué vamos a hacer? Respetar esa decisión, aún cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración y distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, anunció López Obrador.

Al manifestar que “todo es politiquería”, el Presidente aseguró que la campaña en contra de los nuevos libros de textos de la SEP por parte de la oposición, era debido a que se aproximaban las elecciones de 2024 y “ya están queriendo manipular” a la población mexicana.

El 18 de agosto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la resolución de Aguilar Morales. A través de un comunicado, pidió al Pleno de la SCJN, “rescatar el derecho a la educación gratuita para la infancia” y calificó la resolución del Ministro Aguilar Morales, como un atropello.

“Ante el atropello del Ministro Aguilar y la Gobernadora de Chihuahua, la SCJN debe rescatar el derecho a la educación gratuita para la infancia. De no ser revocada, la decisión del ministro Aguilar Morales causará daño irreversible a cientos de miles de estudiantes de Chihuahua al impedir que se distribuyan los libros de texto gratuitos”, lamentó la Presidencia de la República.