Aunque desmintió las versiones de que la conclusión total del periodo integral de la discusión y aprobación de la reforma se posponía para el próximo año, el morenista anunció que se trata de “una reforma esencialmente técnica, no política” que requiere análisis de especialistas.

MÉXICO._ Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados informó que la discusión sobre la Reforma Energética se llevará a cabo hasta 2022 y no en el actual periodo que concluye el 15 de diciembre de este año.

Este acuerdo se definirá y establecerá la próxima semana, para que sesionen de manera conjunta las juntas directivas de las comisiones unidas, las cuales no tendrán receso en estas semanas y continuarán en enero sus actividades para profundizar el estudio hacia la construcción del dictamen.

Por su parte, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, fue cuestionada el jueves en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, acerca de la iniciativa de Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo enormemente en la división de poderes y creo en la capacidad que se tiene en cada uno de los mismos y que ustedes son capaces de tomar decisiones y poder votar de acuerdo a lo que les corresponde. No me toca a venir a cabildear ni aquí ni en ningún lado, ni con mi marido cabildeo el recurso que me da o que compartimos”, dijo al respecto.

La Reforma Eléctrica del Presidente está en manos de una porción de legisladores del PRI, sin los cuales no podrán salir adelante los cambios propuestos a la ley que buscan revertir las modificaciones hechas en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Por lo que esta reforma se ha vuelto la prioridad para los legisladores de Morena quienes tendrán que lidiar con la resistencia de los partidos de oposición.