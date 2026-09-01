La economía mexicana permanece estable pese a aranceles de EU, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno que la economía mexicana se mantiene estable y en avance, pese a los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos y a un entorno internacional que calificó como adverso para el país.

Reconoció el impacto del cambio en la política comercial estadounidense, particularmente por los gravámenes aplicados a sectores estratégicos para las exportaciones mexicanas.

“En estos casi dos años hemos enfrentado difíciles circunstancias internacionales, marcadas por un cambio en la política arancelaria del Gobierno de los Estados Unidos, en particular, los aranceles a la exportación de vehículos, acero, aluminio y sus derivados, así como la guerra en Irán que elevó los precios internacionales del petróleo”, expresó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, aun en esas condiciones, la economía nacional permanece estable y avanzando.

Como indicador principal, reportó un récord de inversión extranjera directa de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, monto que, según afirmó, representó un crecimiento de 12 por ciento frente al mismo periodo de 2024.

Informó que el Producto Interno Bruto creció 1.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026 respecto al trimestre previo, y 1.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

En materia laboral, aseguró que 60 millones de personas cuentan con empleo en el País, con una tasa de desocupación de 2.7 por ciento.

Precisó que al cierre de agosto de 2026 se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo formales respecto al mes de julio del mismo año, sin considerar a los trabajadores de plataformas digitales.

Sheinbaum Pardo afirmó que la inflación mantiene una tendencia a la baja, apoyada en incentivos fiscales a los combustibles y en acuerdos con los sectores privado y social para contener la carestía.

Sostuvo que no aumentaron los precios de la gasolina regular ni del diésel, y que 24 productos de la canasta básica registraron una disminución de 12 por ciento en términos reales.

Respecto al tipo de cambio, la mandataria nacional destacó el desempeño de la moneda nacional.

“El peso está fuerte, se mantiene cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo por segundo año consecutivo”, declaró.

Subrayó también una balanza comercial positiva y el comportamiento del sector turístico, con 51 millones de viajeros internacionales durante el primer semestre de 2026, cifra que representó un aumento de 7.7 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Agregó que arribaron al País 6.6 millones de visitantes en cruceros durante ese lapso, 15.2 por ciento más que un año antes, mientras la derrama económica generada por ese segmento aumentó 18.7 por ciento.