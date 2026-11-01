$!‘La educación es un derecho’: Sheinbaum reafirma gratuidad en bachilleratos y tecnológicos

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún bachillerato ni tecnológico público debe cobrar cuotas de inscripción o colegiaturas, pues la educación debe ser gratuita, y señaló que el Gobierno federal ya aporta los recursos que los planteles obtenían mediante esos pagos.
Durante un evento de entrega de becas Benito Juárez en Celaya, Guanajuato, realizado el sábado, la Mandataria instruyó que a partir de ahora deje de cobrarse cualquier cuota en el plantel donde se llevó a cabo la ceremonia, luego de preguntar a las madres de familia si realizaban esos pagos.
Además, informó que se construirán 13 nuevas preparatorias en Guanajuato, se reconvertirán 90 secundarias para ofrecer bachillerato en el turno vespertino y en 2027 comenzará la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Celaya.
“Todas las escuelas públicas hasta preparatoria deben ser gratuitas. No se debe pagar absolutamente nada para ir a la escuela”, afirmó Sheinbaum ante estudiantes, madres y padres de familia.
La Presidenta preguntó a las madres de familia que asistieron al evento si todavía pagaban alguna cuota en el plantel. Después de que algunas respondieron afirmativamente, anunció que dejarían de hacerlo a partir del día siguiente y que el gobierno aportaría los recursos necesarios para que la escuela mantuviera sus actividades.
“Bueno, pues a partir de mañana es gratuita esta escuela porque no debe cobrarse ni un centavo. Y los recursos que se daban por las cuotas que ustedes pagaban los va a aportar el gobierno para que la escuela siga igual de bien”, sostuvo.
Sheinbaum sostuvo que la gratuidad debe aplicarse en todos los bachilleratos y tecnológicos públicos del País y que ninguno debe cobrar cuotas de inscripción ni colegiaturas.
“Ningún tecnológico, ningún bachillerato debe tener ninguna cuota de inscripción de colegiatura. Todos deben ser gratuitos porque mi concepción de la educación o nuestra concepción de la educación es que la educación es un derecho para todas y todos los mexicanos”, señaló.
La Mandataria recordó que hace cuatro décadas participó en un movimiento por la gratuidad de la educación superior y sostuvo que ahora, desde la Presidencia, debe avanzar en el fortalecimiento de la educación pública.
“Imagínense, hace 40 años participé en un movimiento por la gratuidad de la educación superior, pues con más razón, siendo presidenta, tenemos que avanzar en la educación de calidad pública y gratuita”, expresó.
También cuestionó la idea de que las instituciones privadas ofrecen una mejor educación que las públicas y atribuyó la calidad de estas últimas al trabajo de los docentes.
“Las escuelas públicas son muy buenas escuelas y eso es gracias a las maestras y a los maestros de México que dan todo por las niñas, por los niños, por los jóvenes de nuestro país”, dijo.
Anuncian 13 nuevas preparatorias y reconversión de secundarias
Durante su intervención, Sheinbaum informó que el Gobierno federal construirá 13 nuevas preparatorias en Guanajuato, como parte de una estrategia para ampliar los espacios disponibles en educación media superior.
Explicó que los nuevos planteles se construirán bajo una modalidad denominada Margarita Maza, que contempla actividades culturales y deportivas para los estudiantes.
A este proyecto se sumará la reconversión de 90 secundarias del estado para que sus instalaciones también funcionen como preparatorias durante el turno vespertino.
La Mandataria explicó que la medida se acordó con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a partir de la disponibilidad de espacios en escuelas secundarias que ya no utilizan ese horario.
De esta manera, los planteles mantendrán sus actividades de secundaria durante la mañana y ofrecerán educación media superior por las tardes.
“En la mañana es secundaria y en la tarde es preparatoria. Y Libia está haciendo 90 de estas reconversiones en las secundarias de todo el estado”, detalló.
La presidenta también mencionó la construcción del nuevo plantel del CBETIS 308, cuyos estudiantes actualmente toman clases en una sede alterna. De acuerdo con lo que informó, la nueva instalación estará lista en marzo.
Sheinbaum señaló que la ampliación de la infraestructura educativa busca que los jóvenes que terminan la secundaria tengan un espacio disponible en una preparatoria pública y gratuita.
“Estamos haciendo otras preparatorias de tal manera que en unos años pues ya prácticamente todos los jóvenes que salen de secundaria puedan entrar a la preparatoria gratuita y de calidad para que a los 18 años puedan estudiar la universidad o puedan también dedicarse al empleo dependiendo de lo que decidan en familia y de las oportunidades”, afirmó.
Universidad Rosario Castellanos llegará a Celaya en 2027
Como parte de los anuncios para ampliar la oferta educativa en Guanajuato, Sheinbaum informó que el próximo año comenzará la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Celaya.
La Mandataria explicó que esta institución comenzó en la Ciudad de México, durante su gestión como jefa de Gobierno, y que ahora se está extendiendo a otras entidades del país.
“Les doy la noticia que aquí en Celaya vamos a iniciar el próximo año la construcción de una nueva universidad, se llama la Universidad Nacional Rosario Castellanos”, anunció.
La nueva sede ampliará las oportunidades de educación superior para jóvenes de Celaya y otros municipios de Guanajuato.
Sheinbaum vincula educación con prevención de la violencia
En su mensaje, la Presidenta sostuvo que ampliar los espacios educativos también forma parte de las acciones para atender la violencia y la delincuencia, al considerar que es necesario que los jóvenes tengan oportunidades para estudiar.
Al referirse a los acuerdos con el gobierno de Guanajuato para construir nuevas preparatorias, señaló que la expansión de la infraestructura educativa debe acompañarse de otras acciones de seguridad, como el trabajo de policías y fiscalías.
“Lo primero becas, lo segundo, más escuelas, porque la mejor manera de disminuir la violencia, de disminuir la delincuencia, es haciendo más escuelas, por supuesto, policías, fiscalías, todo lo que tiene que haber”, expresó.
A continuación, preguntó a los asistentes dónde deberían estar los jóvenes, si en la calle o en la escuela, y reiteró que su gobierno busca ampliar los espacios educativos para que puedan continuar sus estudios.
Sheinbaum también afirmó que la educación representa una herramienta para ampliar las oportunidades y los derechos de las nuevas generaciones.
“Si hay educación, hay menos violencia. Si hay educación, hay oportunidades, hay derechos para las y los jóvenes. Si hay educación hay presente y hay futuro”, sostuvo.