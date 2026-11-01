$!‘La educación es un derecho’: Sheinbaum reafirma gratuidad en bachilleratos y tecnológicos

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún bachillerato ni tecnológico público debe cobrar cuotas de inscripción o colegiaturas, pues la educación debe ser gratuita, y señaló que el Gobierno federal ya aporta los recursos que los planteles obtenían mediante esos pagos. Durante un evento de entrega de becas Benito Juárez en Celaya, Guanajuato, realizado el sábado, la Mandataria instruyó que a partir de ahora deje de cobrarse cualquier cuota en el plantel donde se llevó a cabo la ceremonia, luego de preguntar a las madres de familia si realizaban esos pagos. Además, informó que se construirán 13 nuevas preparatorias en Guanajuato, se reconvertirán 90 secundarias para ofrecer bachillerato en el turno vespertino y en 2027 comenzará la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Celaya.

“Todas las escuelas públicas hasta preparatoria deben ser gratuitas. No se debe pagar absolutamente nada para ir a la escuela”, afirmó Sheinbaum ante estudiantes, madres y padres de familia. La Presidenta preguntó a las madres de familia que asistieron al evento si todavía pagaban alguna cuota en el plantel. Después de que algunas respondieron afirmativamente, anunció que dejarían de hacerlo a partir del día siguiente y que el gobierno aportaría los recursos necesarios para que la escuela mantuviera sus actividades. “Bueno, pues a partir de mañana es gratuita esta escuela porque no debe cobrarse ni un centavo. Y los recursos que se daban por las cuotas que ustedes pagaban los va a aportar el gobierno para que la escuela siga igual de bien”, sostuvo. Sheinbaum sostuvo que la gratuidad debe aplicarse en todos los bachilleratos y tecnológicos públicos del País y que ninguno debe cobrar cuotas de inscripción ni colegiaturas. “Ningún tecnológico, ningún bachillerato debe tener ninguna cuota de inscripción de colegiatura. Todos deben ser gratuitos porque mi concepción de la educación o nuestra concepción de la educación es que la educación es un derecho para todas y todos los mexicanos”, señaló. La Mandataria recordó que hace cuatro décadas participó en un movimiento por la gratuidad de la educación superior y sostuvo que ahora, desde la Presidencia, debe avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. “Imagínense, hace 40 años participé en un movimiento por la gratuidad de la educación superior, pues con más razón, siendo presidenta, tenemos que avanzar en la educación de calidad pública y gratuita”, expresó. También cuestionó la idea de que las instituciones privadas ofrecen una mejor educación que las públicas y atribuyó la calidad de estas últimas al trabajo de los docentes. “Las escuelas públicas son muy buenas escuelas y eso es gracias a las maestras y a los maestros de México que dan todo por las niñas, por los niños, por los jóvenes de nuestro país”, dijo.

Anuncian 13 nuevas preparatorias y reconversión de secundarias Durante su intervención, Sheinbaum informó que el Gobierno federal construirá 13 nuevas preparatorias en Guanajuato, como parte de una estrategia para ampliar los espacios disponibles en educación media superior. Explicó que los nuevos planteles se construirán bajo una modalidad denominada Margarita Maza, que contempla actividades culturales y deportivas para los estudiantes.