‘La esencia del Plan B fue aprobada’: Sheinbaum defiende reforma electoral; afirma que generará ahorro de $5 mil millones

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el Plan B de la reforma electoral, recientemente avalado por el Congreso, al señalar que su objetivo es reorientar recursos públicos hacia necesidades sociales.

Afirmó además que forma parte de una estrategia para eliminar privilegios y dirigir el gasto público a la ciudadanía, reiterando una frase de Benito Juárez que, dijo, guía su administración: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Durante un evento realizado el sábado en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos, la Mandataria, frente a beneficiarios de la condonación de créditos del Fovissste, recordó que la reforma ya cuenta con el respaldo de la mayoría de congresos estatales.

“Recientemente, por ejemplo, se aprobó ya lo que llamamos el Plan B de la reforma electoral, que aquí están diputados y senadores que ayudaron a esa aprobación”, afirmó.

Al explicar los cambios aprobados, Sheinbaum resaltó que el objetivo central del Plan B es reducir gastos excesivos en instituciones y órganos legislativos, y redirigirlos a servicios públicos esenciales.

“Dijimos, a ver, no por nada, ¿pero cuánto gasta el Congreso de Morelos? Pues gasta más que el de Colima por Diputado”, señaló, y detalló que el acuerdo con legisladores estatales permitirá disminuir dichos costos.

“¿Y ese recurso para quién va a ser? Pues para agua potable, para vivienda, para repavimentación porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

La Presidenta insistió en que la reforma electoral eliminará privilegios históricos de regidores, legisladores y organismos electorales. En el caso de los ayuntamientos, destacó la reducción del número de regidores en municipios con limitados recursos:

“Que municipios que tenían 20 regidores ¿para qué quieren municipios pobres 20 regidores? No, pues se disminuyen los regidores. ¿Y a quién le va a quedar ese recurso en vez de a los regidores? Pues al Municipio”.



Reducción de gastos y eliminación de privilegios

La Mandataria también destacó las medidas que afectan al Senado y a los órganos electorales.

“El Senado de la República también se llevaba un montón por Senador. Pues ya no, ya le bajamos el presupuesto al Senado de la República gracias a la aprobación del Plan B”.

En cuanto a los consejeros electorales, reiteró que los sueldos y prestaciones se ajustarán para evitar discrepancias con el salario presidencial.

“Los consejeros electorales (...) pues tenían sueldos arriba del de la Presidenta y con el dinero del pueblo pagaban seguros de gastos médicos mayores privados y bonos y muchas otras cosas, pues ya no, y ese recurso se va para la gente”.

También recordó la reforma para poner tope a las “pensiones doradas”, que entró en vigor el sábado.

“Imagínense que había personas jubiladas de la entonces Luz y Fuerza del Centro o de CFE o de Pemex (...) que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales. Pues ya no, le bajamos a todos esos a la mitad de lo que gana la Presidenta de la República y eso ya está en la Constitución”.



No reelección, no nepotismo y un ahorro de 5 mil millones de pesos

Sheinbaum destacó también otra reforma en materia electoral: la prohibición de la reelección inmediata y el cierre a prácticas de transmisión familiar del poder.

“Ya no hay reelección tampoco en presidencias municipales, a partir del 2030 ya no va a haber reelección en presidencias municipales ni en diputaciones. Recuperamos el origen de sufragio efectivo no reelección”.

Sheinbaum añadió que se acabará la posibilidad de heredar cargos.

“Ya nada de que yo fui Presidente Municipal y ahora le toca a mi hijo, ya no. Si quiere el hijo competir que sea después, no de manera directa”.

De acuerdo con lo expuesto por la propia Mandataria, estas medidas permitirán un ahorro nacional de alrededor de 5 mil millones de pesos.

“Se van a ahorrar alrededor de 5 mil millones de pesos”, sostuvo.



’La esencia del Plan B fue aprobada’

El pasado viernes, la Presidenta celebró que 20 congresos estatales aprobaron el Plan B, por lo que esta ya es constitucional. En su conferencia matutina, enumeró seis logros centrales vinculados con la reducción de privilegios y la reorganización institucional.

“Yo quería decirles seis grandes logros del Plan B en términos de no solamente lo electoral, sino sobre todo abajo los privilegios, con todas sus letras”, dijo entonces.

Entre los aspectos que destacó se encuentran la no reelección, el combate al nepotismo, la reducción de recursos a congresos estatales, la disminución de regidores y el fin de pensiones y prestaciones excesivas para magistrados y consejeros electorales.

“Le puse ahí porque es parte de las reformas que hemos aprobado y que son publicadas, se acabaron las pensiones doradas en México y reducción de salarios, bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales”.

Afirmó que el núcleo de la reforma fue avalado: “La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada”.