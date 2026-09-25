$!La Estafa Maestra llega a la SCJN con investigaciones incompletas, impunidad y miles de millones sin recuperar

Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ejercer su facultad de atracción para revisar si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene la facultad legal de interponer amparos para frenar el cierre de las investigaciones en el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

El asunto llega al máximo tribunal del país a casi una década de que Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron y revelaron en una investigación periodística un mecanismo fraudulento en el gobierno federal de Peña Nieto para desaparecer millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma.

Un caso que lejos de estar concluido, registra el cierre de carpetas de investigación por fallas procedimentales, la imposibilidad del fisco para recuperar los fondos desviados y la impunidad, pues la mayoría de figuras políticas involucradas han sido absueltas o ni siquiera fueron llamadas a comparecer ante la justicia.

Absolución de mandos y el cierre de causas penales en la Estafa Maestra

El esquema documentado en las cuentas públicas de 2013 y 2014 operó mediante la firma de convenios entre dependencias federales y universidades públicas, las cuales subcontrataron servicios a terceras empresas.

“De los más de siete mil millones de pesos desviados, tres mil 433 millones de pesos fueron entregados a empresas fantasma y mil millones de pesos fueron utilizados como comisión para las universidades”, reveló la investigación periodística.

Sin embargo, a pesar de que este esquema involucró a diversas dependencias y funcionarios públicos; en el plano judicial el proceso más importante se centró en Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual concluyó de forma definitiva con su absolución.

Esto se debió principalmente a que la Fiscalía General de la República (FGR) centró su acusación en el delito de ejercicio indebido de la función pública bajo la modalidad de omisión.

Así, al tratarse de un señalamiento de carácter administrativo, la Fiscalía jamás investigó cuentas bancarias de las empresas fantasma, ni la cadena de mando dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los tribunales colegiados y la Primera Sala de la SCJN ratificaron el sobreseimiento de la causa penal, otorgándole efectos de sentencia absolutoria, cerrando así de forma definitiva el caso con más alcance legal de toda la trama.

En otros expedientes del mismo caso, los tribunales federales también revocaron resoluciones e impidieron la vinculación a proceso de mandos medios y colaboradores.

Entre ellos figura Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu, procesado por convenios firmados con la Universidad Autónoma Indígena de México que implicaban “una afectación económica de casi 110 millones de pesos”, y los representantes universitarios José Roberto Aguilar Fuentes y José Roberto Torres Gutiérrez, investigados por un convenio de 400 millones de pesos donde “se desconoce el destino de casi la mitad de los recursos”.