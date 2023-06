“Yo no sé por qué no lo habían lanzado antes, pero el senador Manuel Velasco está -en lo que sabemos- decidido a participar para la encuesta de Morena, tiene carácter ya de ‘corcholata’ (precandidato a la presidencia) y es bienvenido a este procedimiento”, declaró el líder nacional de Morena, Mario Delgado , en una conferencia de prensa realizada el sábado 27 de mayo.

Ante el SAT, la mencionada empresa registró su domicilio fiscal en el número 230 de la calle 31A, en la colonia Real del Sol, en Mérida, Yucatán.

En esa ubicación hay una casa de una planta, que tiene una fachada de color amarillo con verde, en donde actualmente vive María de los Ángeles Pedraza Segura con su familia. En 2012 la empresa fue registrada en esa ciudad y para el año siguiente un representante rentó ese espacio para las oficinas de la compañía.

“Le rentamos un tiempo nada más el espacio”, dice María de los Ángeles, quien asegura que la empresa sólo tenía una computadora y un escritorio para trabajar. Su esposo hizo el trato para rentarles en 2 mil 500 pesos al mes.

Luego de dos años de arrendar la casa, la empresa se fue. “Así como ellos rentaron, con la misma dijeron nos vamos a Chiapas (...) Desaparecieron por completo”, explica la señora María de los Ángeles.

“Después de que se fueron llegó a venir hasta el SAT, que nos dejaban avisos. Nosotros les decíamos: aquí dejaron de estar. La casa es mía, yo soy propietaria. De hecho, si Dios quiere entre el próximo año y un año más ya soy dueña, porque yo pago Infonavit”.





Contradicción en versiones

En febrero de 2023, MCCI contactó vía telefónica a Gustavo González Romo y aseguró que el video con el que fue acusado de comprar votos distorsiona la realidad.

Dijo que el dinero que repartía correspondía en realidad al “pago de raya” o sueldo de unos jornaleros que habían hecho trabajos en un rancho de su propiedad.

En cuanto a su participación como accionista en las empresas “Terrenos, Casas y Desempeños” y “Distribuidora Comercial y Servicios DCSE”, dio versiones contradictorias. En una primera llamada telefónica, realizada el 15 de febrero de 2023, reconoció haber constituido una de las empresas.

-Usted aparece como socio principal de una empresa que se llama Terrenos, Casas y Desempeños, ¿es correcto?

-Ajá. Sí.

-¿Sigue usted como accionista principal de esta empresa?

-Mira, este... sí, estaba de socio con otros compañeros, con otros dos amigos, entonces yo por cuestiones precisamente de una iniciativa privada en la que yo me metí a trabajar le cedí los derechos, pero o sea yo sigo participando de alguna manera.

-¿Todavía sigue participando? ¿No inscribieron el acta de que ya cedieron los derechos?

-Sí, sí, sí, ya.

-¿Hace cuánto los cedió?

-Híjole, no recuerdo bien pero ya tiene dos o tres años

Posteriormente, en una segunda entrevista realizada con un día de diferencia, negó por completo su vínculo con la compañía:

-Le queremos preguntar no solo sobre Terrenos, Casas y Desempeños, sino también de la empresa Distribuidora Comercial y Servicios DCSE, donde usted también es socio.

-No, mire, yo nomás me invitaron a participar. En realidad, yo nomás llegué, di mi nombre, mis papeles y ya.

-¿Quién lo invitó a participar?

-Es un amigo, pero ese amigo falleció hace como dos años, de COVID.

-¿Cómo se llamaba ese amigo?

-Efraín Gutiérrez.

-Pero él no figura en ninguna empresa, ¿verdad?

-Emmm, no sé. Desconozco.

-Porque aquí me aparece que quien está en la empresa Terrenos, Casas y Desempeños con usted (como socio) es una persona de nombre Octavio Ovando Castellanos. ¿Lo conoce?

-No.

-¿No conoce a Octavio Ovando Castellanos?

-No.

-Cuando constituyeron la empresa, ¿usted no fue?

-Es que fue hace, no sé, que yo me acuerde de esa empresa fue hace no sé, más de 10 años por ahí o más.

-Este amigo Efraín, ¿a qué se dedicaba o cómo fue que lo invitó?

-No, nomás me dijo que nos iban a dar por ahí un apoyito y que nos iban a echar la mano para un trabajo para unas personas que nosotros estábamos ocupando, trabajando para esas personas y ya.

-¿Qué personas eran?

-Pues trabajadores de ahí de donde yo vivía antes.

-¿Trabajadores de qué? ¿Por parte del Gobierno?

-No, nada de Gobierno. Eran jornaleros, gente del campo.

-O sea, ¿unos jornaleros le pidieron a usted que constituyera una empresa?

-No, no, no, no.

Gustavo había reconocido en la primera llamada la ubicación de la empresa, que tiene su domicilio fiscal en Mérida, Yucatán. Pero en la segunda llamada, realizada con 24 horas de diferencia, dijo que solo “le habían dicho” que se iba a constituir ahí pero que jamás tuvo certeza.

-Pero usted sabía que se constituyó en Mérida, ¿no? Porque ayer que le dije me comentó que sabía que se había constituido en Mérida.

-Sí, sí, porque yo recuerdo que me invitaron precisamente y fuimos y que no se podía, que porque no sé qué madres. Que hay que dejar papeles, y ya dejé los papeles y ya.

-Y este amigo Efraín, el que me comenta que falleció, ¿a qué se dedicaba?

-No sé, yo nada sabía que él era administrador o algo así de otra empresa. Él tenía así como que un grupo de, ¿como decirle? De gente que él manejaba para bajar proyectos o cosas así.

-¿Proyectos de qué tipo?

-No, no sé, desconozco también. No me gusta indagar, ni andar investigando, qué es o para qué.