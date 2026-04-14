La Familia Michoacana, detrás de la privación de la libertad del Alcalde de Taxco: García Harfuch

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que el grupo delictivo La Familia Michoacana está detrás de la privación de la libertad del Alcalde de Taxco Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el médico Juan Vega Arredondo.

Ambos fueron liberados el 13 de abril en una comunidad del Estado de México, tras un operativo conjunto de fuerzas de seguridad.

“Todo indica a que es la Familia Michoacana”, declaró García Harfuch durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch precisó que, tras identificar rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, las autoridades lograron localizar a Vega Carranza y a Juan Vega Arredondo.

Según el funcionario federal, el médico desapareció el 11 de abril sin que mediara exigencia económica alguna.

“El papá del Presidente Municipal había desaparecido el 11 de abril sin que hubiera una exigencia económica, posteriormente tenemos conocimiento que fue interceptado cuando transitaba la carretera Taxco-Cuernavaca”, detalló.

La retención de ambos se produjo en el contexto de una serie de operativos de seguridad desplegados en Taxco.

El 3 de marzo, una acción conjunta resultó en el aseguramiento de cuatro bodegas y la detención de siete personas vinculadas presuntamente a La Familia Michoacana por actividades de extorsión y control de la distribución de alcohol y refrescos en el municipio.

El 8 de abril, las autoridades detuvieron a una persona apodada “El Gokú”, señalada como distribuidora de droga en la zona, hecho que derivó en el cierre temporal de los accesos a la cabecera municipal por parte de taxistas.

Según fuentes locales, el grupo criminal presuntamente buscaba negociar un canje por el jefe de plaza.

Una vez localizado el paradero de los retenidos, García Harfuch informó que Vega Carranza y su padre fueron trasladados por vía aérea a Iguala para recibir atención médica y para que la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizara los peritajes correspondientes.

El operativo incluyó el despliegue de efectivos terrestres y un helicóptero del Gobierno del Estado de Guerrero.

Las autoridades mantienen operaciones para identificar y capturar a los responsables.