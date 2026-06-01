La final de 1982 entre Italia y Alemania Federal, y el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, son los billetes 13 y 14 del álbum de Lotería Nacional y Panini

• Ya están disponibles las dos estampas que corresponden a esta semana y que forman parte de la colección de 20 billetes que se emiten en el marco de los Sorteos Zodiaco.

• El Álbum Retro que se lanzó en colaboración con Panini, se distribuye de forma gratuita en los puntos de venta autorizados y la versión digital está disponible en miloteria.mx y en la App MiLotería.

• El Sorteo Zodiaco No. 1748 se realizará el próximo domingo 7 de junio del presente año, a las 20:00 horas y reparte un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie.

Con el ambiente festivo del mundial en conexión con la tradición y la suerte, hacen su aparición los billetes 13 y 14 del Álbum Retro de Lotería Nacional y el Fútbol, mismos que se jugarán en el Sorteo Zodiaco No. 1748 del próximo domingo 7 de junio y ya se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados y a través de canales electrónicos.

Siguiendo con este homenaje a diversas escenas históricas, el cachito número 13 recupera la memorable final de España 1982 donde la escuadra italiana venció 3 a 1 a Alemania Federal para coronarse campeona del torneo. Mientras que el billete número 14, conmemora a uno de los recintos mundialistas más emblemáticos del fútbol mexicano, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el cual albergó diversos encuentros que marcaron historia y que vibró con la emoción de este deporte.

Estos billetes con diseños retro forman parte de una colección de 20 piezas que se están reemitiendo por Lotería Nacional para traer al presente estampas que relataron la memoria de la máxima justa deportiva del fútbol y que unen la emoción del coleccionismo con la posibilidad de ganar grandes premios.

El Álbum Retro de Lotería Nacional y el Fútbol surge de una colaboración con Panini, ante la próxima Copa del Mundo y se distribuye de forma gratuita en los puntos de venta autorizados, la versión digital se consigue en miloteria.mx y en la App MiLotería, para que nadie se quede sin el suyo.

El Sorteo Zodiaco No. 1748 donde concursan los billetes 13 y 14 del álbum retro se realizará el domingo 7 de junio de 2026, a las 20:00 horas; reparte un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y tiene una bolsa de 24 millones de pesos en premios, su transmisión será en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.