$!La Fuerza Aérea de México podría haber registrado un avistamiento de OVNIS, pero ya no tiene los videos

Sobre la transferencia de este material no hay ningún documento que dé constancia, como lo reconoció la propia Sedena en la solicitud de transparencia con folio 0000700119116 con fecha del 8 de agosto de 2016, la cual puede ser consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia. “No se cuenta con información escrita de la entrega del video, toda vez que fue proporcionado de manera personal al C. Jaime Maussan Flota”.

Una nave tripulada o no que tenga capacidad de no ser identificada a simple vista no sólo podría representar un riesgo de seguridad nacional, sino que con las tecnologías adecuadas podría sustraer información de instalaciones y desarrollos estratégicos.

La postura además contrasta con la del Gobierno de Estados Unidos que por años mantuvo un programa encubierto que investigaba a estos objetos voladores, el cual ahora ha dejado la oscuridad para dar paso a un un programa ubicado dentro de la Oficina de Inteligencia Naval para estos fines llamado Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados. Su objetivo es buscar “estandarizar la recolección e informes” sobre avistamientos de vehículos aéreos no explicados, según reportó The New York Times que ha dado un seguimiento puntual al caso.

Ciudad de México, julio (SinEmbargo).– La Fuerza Aérea Mexicana avistó en marzo de 2004 unos 16 objetos circulares y luminosos que volaban a gran velocidad dando virajes bruscos cuando surcaban los cielos del estado de Campeche , los cuales fueron calificados como Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), y cuyo material no fue estudiado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la cual depende la Fuerza Aérea, sino entregado a un particular que publicó en televisión abierta el contenido.

El equipo sólo detectó la emisión de calor de objetos, pero no permitió definir su forma y tamaño, según se consignó en un cable de la agencia Associated Press de mayo de 2004. La grabación fue hecha mientras los tripulantes de la aeronave realizaban una vigilancia cotidiana de combate al narcotráfico.

El General Clemente Ricardo Vega García dijo en ese entonces, en entrevista con W Radio, que después del avistamiento, el video fue analizado en las instalaciones de la Sedena y se llegó a la conclusión de que había dos caminos: archivarlo como secreto o entregarlo a alguien que estudiara ese tipo de fenómenos.

El General señaló en ese entonces que su primera impresión al ver el video fue que se trataba de aviones que transportaban droga, “pero cuando comencé a discernir junto con ellos [la tripulación] que traían esas luces, dije, ya no pueden ser tantos aviones”.

En la misma entrevista, el titular de la Sedena aclaró que prohibió a su personal que “se hablara de ovnis o de platillos voladores, porque ahí comienzan las dudas”, a la par que se desmarcó de lo comunicado por Maussan en la rueda de prensa del 11 de mayo 2004. “Es el punto de vista de Maussan, para eso se le dio [el video], para que pudiera sacar él sus conclusiones”, comentó.

LA EXPERIENCIA DE EU

A diferencia de lo sucedido en México con este caso, el Gobierno de Estados Unidos ha llamado la atención de la comunidad internacional cuando en días pasados publicó un esperado informe elaborado por su departamento de Inteligencia sobre Fenómenos Aéreos No Identificado, el cual decía no tener respuesta para explicar cientos de avistamientos inusuales captados por sus pilotos militares entre noviembre de 2004 y marzo de 2021.

El informe es consecuencia de una lucha interna dentro de Washington para tomar en serio o no lo que han calificado como Fenómenos Aéreos No Identificados. Incluso, el Gobierno de ese país ha creado un programa para estos fines llamado Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados que busca “estandarizar la recolección e informes” sobre avistamientos de vehículos aéreos no explicados, según reportó The New York Times, diario que ha dado un seguimiento puntual al caso.

Altos funcionarios de la administración de Joe Biden dijeron en este esperado informe del Gobierno, según The New York Times, que “la gran mayoría de más de 120 incidentes en las últimas dos décadas no se originaron en ningún ejército estadounidense ni con alguna tecnología avanzada del Gobierno de Estados Unidos”.

Los especialistas revisaron 144 incidentes inexplicables presenciados por el personal militar entre 2004 y 2021, y lo único que han podido concluir es que en la mayoría de los casos se trató de “objetos físicos”, ya que fueron registrados por los sensores y radares infrarrojos y electro-ópticos, además de la percepción visual.